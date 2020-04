La comunità vive un momento delicato a livello sanitario, economico e sociale. L’attuale situazione legata al diffondersi del contagio da Covid-19 non deve abbattere una città, quella di Andria, che deve restare unita per contrastare l’epidemia in corso. Restare a casa e limitare ogni tipo di spostamento è l’imperativo che deve valere per tutti. Seguire le regole permetterà di superare presto questo momento.

Per sensibilizzare ulteriormente questo aspetto, la società Nuova Andria Calcio ha realizzato un video con un messaggio semplice e chiaro: #stattacast. Diversi tesserati del Settore Giovanile, i piccoli della Scuola Calcio e lo staff tecnico e dirigenziale hanno prestato il proprio volto e la voce per chiedere a tutti di rimanere a casa. Il tutto condito da un tocco di sano dialetto andriese per far arrivare ancor prima il messaggio alla comunità di Andria. In alcuni casi, vedi mister Gaetano Fanelli, anche con cadenza barese. Un modo semplice e divertente per sostenere le misure introdotte dal Governo italiano.