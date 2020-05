Coronavirus, il Consiglio Federale della FIGC dichiara conclusi i campionati dilettantistici

Adesso è ufficiale: il Consiglio federale della FIGC ufficializza la conclusione anticipata di tutti i campionati dilettantistici. La Federazione spera che riescano a riprendere la Serie A e la B, in teoria anche la C, ma nel frattempo ha detto stop alla Serie D e a tutti i tornei regionali per il 2019-20. Compreso il mondo del Futsal e i campionati giovanili, regionali e provinciali.

Di seguito lo stralcio del comunicato, diffuso nel pomeriggio, riguardante i campionati dilettanti: "per quanto concerne l’attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell’attuale stagione sportiva.

Per quanto riguarda la Serie A Femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all’applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC."