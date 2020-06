Fidelis, parte il toto-allenatore: i candidati per il post Favarin

Un primo step verso la costruzione della Fidelis Andria 2020-2021 lo ha rappresentato, senz'ombra di dubbio, il C.d.A. del 20 maggio scorso: chiarezza societaria, modifica allo statuto e apertura a nuovi investitori dopo le conferme dei soli Roselli e Catapano, accollatisi sulle spalle, nel corso degli ultimi mesi, gran parte degli impegni finanziari del sodalizio federiciano.

Mancano ancora certezze riguardo il futuro del calcio dilettantistico, in un periodo comunque non facile per l’intero tessuto imprenditoriale del Paese e tra svariate incognite, come l’assenza di direttive per garantire la sicurezza degli atleti ed eventuale presenza del pubblico sugli spalti nella prossima stagione. Mentre l’8 giugno, giorno del consiglio federale della FIGC, potrebbero arrivare i verdetti definitivi riguardo promozioni e retrocessioni e i criteri per gli eventuali ripescaggi.

Il focus della dirigenza biancoazzurra, però, certa della permanenza in quarta serie, rimane comunque rivolto alla stagione che verrà. E, nel frattempo, si inizia a riflettere sui timonieri a cui affidare il progetto tecnico per la prossima annata.

È Fabio Moscelli il profilo in pole per il ruolo di responsabile dell’area tecnica, subentrato a De Santis ad inizio novembre e tornato in sella dopo l’esperienza nella stagione 2018-2019 culminata con un divorzio nel mese di febbraio.

Per la panchina, invece, con ogni probabilità sarà addio con Giancarlo Favarin, dopo una terza esperienza al quanto burrascosa che ha visto l’esonero di novembre e il ritorno a gennaio dopo la parentesi Catalano.

Per sostituire il tecnico toscano vi sono, al momento, alcune piste in corso di valutazione nella stanza dei bottoni biancazzurra. La prima ipotesi riguarda Giuseppe Laterza, da sei stagioni tecnico del Fasano e giunto quest’anno in finale di Coppa Italia Dilettanti, autore della scalata che ha portato i biancazzurri dalla Promozione alla Serie D. Un altro profilo accostato ai federiciani nelle ultime ore è quello di Vincenzo Maiuri, guida della sorpresa Sorrento, terza classificata prima dello stop del campionato. Il tecnico lombardo, però, ancora non si sbilancia, ma ufficializzerà a breve il suo futuro. Una terza via porta invece al molfettese De Candia, reduce da un esonero in quel di Casarano dopo la promozione in D proprio con i salentini. In precedenza, aveva vinto il campionato di eccellenza con l’Omnia Bitonto, precursore del team che ha da poco raggiunto la Serie C.

Un profilo che piace è anche quello di Luigi Panarelli, in uscita da Taranto. Al momento, però, con lui ancora nessun contatto. Se ne riparlerà verso la metà di giugno, quando anche la posizione di Favarin verrà ufficializzata. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana, dunque, affinché gli attuali corteggiamenti possano concretizzarsi.