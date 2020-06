Mercato Fidelis: dopo Favarin via anche Moscelli, in panchina torna Potenza?

Fabio Moscelli ed Alessandro Potenza. Due profili simili, per determinazione e fame di vittoria. Due strade parallele che, ancora una volta, si ritrovano. O meglio, si dividono.

È stato, infatti, ufficializzato nella serata di martedì 9 giugno l’interruzione del rapporto di collaborazione tra il sodalizio federiciano e il responsabile dell’area tecnica, poco dopo la comunicazione dell’addio a Giancarlo Favarin, avvenuto in mattinata. Un ‘déjà vu’ quello vissuto dalla piazza andriese in seguito al divorzio avvenuto a febbraio 2019 proprio per divergenze con l’allora tecnico Potenza. Una sorpresa a seguito delle numerose indiscrezioni che davano Moscelli in pole per il ruolo di DS, come documentato anche dalla nostra redazione.

La decisione sarebbe stata maturata negli ultimi 10 giorni ma, nonostante l’ovvia delusione dell’ex attaccante e capitano biancazzurro, l’addio sarebbe comunque avvenuto con professionalità e rispetto reciproco. Lo dimostrano altresì parole di stima elargite, da Moscelli e dalla società, nella nota diffusa a mezzi stampa. Il cambio d’idea potrebbe essere legato a qualche nuovo innesto societario a livello imprenditoriale, ma ancora poche conferme sono fin ora giunte.

L’obiettivo più immediato, al momento, è dunque quello di sostituire l’uscente Moscelli. Tra i nomi che circolano in maniera più insistente v’è quello di Riccardo Di Bari. Andriese di nascita, già ad Andria nelle vesti di DS nella seconda parte della stagione 2009-2010, Di Bari nell’ultima annata ha operato in quel di Foggia. È ancora tesserato con la società del pres. Felleca e, di conseguenza, ancora non si sbilancia riguardo il suo futuro.

Col cambio di rotta per ciò che attinge la gestione dell’area tecnica, vengono totalmente azzerate anche le ipotesi riguardo i papabili timonieri a cui affidare il gruppo che verrà. Nelle ultime ore si era parlato molto di Laterza, De Candia e Maiuri, ma sempre più insistente è, ora, il nome di Alessandro Potenza.

Un ritorno che avrebbe del clamoroso dopo il burrascoso addio della scorsa estate. Un fulmine a ciel sereno in seguito al rinnovo di contratto siglato ad inizio girone di ritorno per cercare di dare continuità ad un’annata più che soddisfacente. Per lui il futuro si chiamò Cerignola (a cui fu negato il ripescaggio in C, ndr) ma senza fortuna. L’esperienza, infatti, non fu delle migliori e si concluse con un esonero nel mese di novembre, dopo un inizio di stagione non facile soprattutto per vicende extra-calcistiche.