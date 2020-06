Oltre 150 presenze tra i professionisti, decine e decine tra i dilettanti. Un talento tutto andriese, cresciuto nelle giovanili della Fidelis e dal legame profondo con la sua città natia. Riccardo Berardino, trequartista, vivace esterno d’attacco (nel 4-3-3 o nel 4-3-2-1) dice addio al calcio giocato, appende gli scarpini al chiodo e guarda ora dritto al futuro.

Dall’esperienza col Chieti (4 stagioni ed una fascia da capitano) a quelle con la maglia del Martina, del Melfi, e del Potenza, squadra che salirà di lì a poco in serie C, ma anche le annate di Teramo e Pagani, fino al ritorno in Patria con la maglia biancazzurra. Sono le esperienze che più hanno segnato la sua carriera, intensa, ma travagliata, fatta di infortuni (ben 6 in circa 10 anni), interventi e lunghi stop.

«È stata una scelta sofferta, ma giusta -ci confida Riccardo-. Il mio “calvario” è iniziato nel 2008 con la rottura di crociato e menisco all’esordio in D con la Santegidiese. Ho giocato la mia ultima partita nel dicembre 2017 a Potenza, ho subito 2 operazioni nel 2018, di cui una non è andata nel verso giusto, allungando di molto i tempi di recupero. Sono, poi, sceso di categoria sposando il progetto UC Bisceglie, ma anche qui mi sono reso conto di non poter dare il massimo. Ufficialmente ho lasciato lo spogliatoio a fine gennaio scorso. Purtroppo gli infortuni possono anche dimezzarti la carriera e si cambia molto a livello fisico».

Nella stagione 2016-2017 Riccardo è tornato a calcare il prato del “suo” Degli Ulivi. Allora in panchina sedeva Giancarlo Favarin, annata nella quale si sfiorò la partecipazione agli spareggi promozione, sfumati nella sfida interna contro la Reggina nella quale, proprio una rete al 90° di Berardino, aveva dato l’illusione della vittoria, un minuto prima del pareggio ospite: «Sotto un punto di vista personale non è stata una esperienza molto positiva, speravo di trovare più spazio, ma non è stato possibile principalmente per cambi di impostazione tattica avvenuti a stagione in corso. Da un punto di vista professionale, però, è stata una bella esperienza di crescita. Indossare la maglia e giocare dinanzi al pubblico della tua città non ha prezzo. Ricordo la sfida contro la Reggina e fu veramente un peccato uscire dalla griglia play-off in quel modo».

Per la sua squadra del cuore, Riccardo ha anche un augurio speciale: «Sono rimasto legatissimo alla Fidelis e continuo a seguirla anche dagli spalti. Il mio augurio è che ci si possa togliere quanto prima nuove ed ambiziose soddisfazioni, tornando presto nei palcoscenici che contano».

Di ostacoli Riccardo ne ha dovuti affrontare (e superare) tanti, sin dai suoi primi passi nel mondo del pallone. Per questo, lancia anche dei messaggi preziosi alle future generazioni: «Lo sport insegna un sacco di valori, ti aiuta ad affrontare i problemi della vita. È fondamentale essere sé stessi. C’è bisogno di non mollare, di crederci ed essere determinati, sempre, nonostante tutto. Di rialzarsi e ricominciare a correre quando tutti sembra esserti crollato addosso».

Il futuro Riccardo non può che immaginarselo nel mondo dello sport: «Ho sempre avuto dei progetti che riguardavano questo ambito, anche se non nello specifico il settore calcio. Ora ho rinviato tutto per via dell’emergenza Covid. Nel frattempo si lavoricchia, ma appena possibile mi impegnerò per raggiungere questo nuovo obiettivo della mia vita».