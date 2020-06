Virtus Andria , Raffaele Quaranta nuovo Direttore dell’Area Tecnica

Dal 01 luglio 2020 la società Polisportiva Virtus Andria vedrà l’ingresso di una nuova figura che guiderà lo staff tecnico. Si tratta di Raffaele Quaranta.



Quaranta sarà il nuovo Direttore dell’Area Tecnica e nello specifico sarà il coordinatore del settore giovanile e della Scuola calcio.

Da calciatore: cresciuto nel Bari, non debutta mai nella prima squadra dei galletti. Il suo esordio fra i professionisti avviene nella Serie C1 1985-1986 quando gioca con il Monopoli.

Nel 1988 passa alla Fidelis Andria dove al primo anno ottiene la promozione dalla Serie C2 (con vittoria del campionato) e poi, dopo tre anni, il salto dalla Serie C1 alla serie Cadetta. Il capitano disputa così le successive tre stagioni in Serie B. Oltre 220 presenze con l’amata maglia della Fidelis andando in rete anche 8 volte. Per lui 96 presenze in serie B, si ritira a Tricase nel 2002.

Dal 2004 entra a far parte del mondo F. C. Internazionale Milano e per lui inizia un’esperienza con il progetto Campus Inter all’estero infatti girerà per anni dalla Cina 🇨🇳 all’America. Negli ultimi quattro anni è stato impegnato con il progetto Inter Academy all’estero con l’ultima esperienza quest’anno in Slovacchia.

Una figura importante per una Virtus Andria che dalla prossima stagione 2020/2021 vuole ripartire e lo vuole fare nel modo migliore.