Fidelis, è Riccardo Di Bari il neo Direttore Sportivo della società federiciana

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che sarà Riccardo Di Bari il neo Direttore Sportivo della società biancazzurra per la stagione 2020/2021. Accordo raggiunto tra le parti e firma nella giornata odierna. Per il 58enne DS andriese si tratta di un ritorno nella sua città natale dopo l’esperienza con l’Andria BAT del 2009. «Ad oltre dieci anni di distanza torno nella mia città – ha spiegato Riccardo Di Bari – e ci torno con l’entusiasmo di un ragazzino. Una realtà completamente diversa rispetto a quella esperienza ma una realtà che vuole consolidarsi e creare solide basi per il futuro. La piazza di Andria è esigente ma nella prossima stagione il nostro grande obiettivo sarà senza dubbio far vivere a tutti il peso ed il fascino di questa maglia. Questa è una maglia gloriosa del calcio italiano e la voglia di Fidelis deve riecheggiare in ogni nostro passo».

Il neo DS è già al lavoro per individuare il miglior profilo possibile a cui affidare la panchina biancazzurra e poi si lavorerà di concerto tra staff tecnico e società per allestire la rosa per la prossima stagione: «La scelta di Riccardo Di Bari ci è apparsa subito quella giusta – ha spiegato il Presidente Aldo Roselli – lui è andriese e conosce alla perfezione la piazza, ha una grande esperienza ed ha davvero molta voglia di rimettersi nuovamente in gioco. E’ questa una stagione davvero importante per lui e per tutta la nostra amata Fidelis».

La presentazione, riservata solo ed esclusivamente alla stampa, anche a causa delle norme di distanziamento sociale previste per l’emergenza Covid-19, sarà giovedì 2 luglio alle ore 19 presso l’azienda CSA nella zona PIP della Città di Andria. Per i tifosi della Fidelis, invece, sarà possibile seguire in diretta la conferenza stampa sulla pagina ufficiale della società biancazzurra su Facebook.