Il fischietto andriese Francesco Fiore a un passo dalle 100 presenze in Serie B

È un nuovo e prestigioso traguardo quello che sta per tagliare il fischietto andriese Francesco Fiore. Venerdì prossimo, in occasione della 35^ giornata del campionato di Serie B tra Cittadella e Ascoli, l'assistente arbitrale della sezione AIA di Barletta coadiuverà il 40enne bolognese Gianluca Aureliano nella direzione del match, assieme al collega Ruggieri. Per lui si tratterà della presenza numero 100 tra i cadetti.

Fiore, di recente, ha calcato diverse volte anche i campi di serie A. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 21 al "Tombolato" di Cittadella.