Fidelis, definito anche lo staff tecnico

La ssd Fidelis Andria 2018 comunica la composizione del nuovo Staff Tecnico che affiancherà mister Luigi Panarelli per la stagione 2020/2021. Il tecnico in seconda sarà Salvatore D'Alterio, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione, ha deciso di affiancare il neo allenatore della Fidelis in questa avventura biancazzurra. Tante le esperienze da calciatore per il 40enne di Villaricca che nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Sorrento. Il preparatore atletico sarà Giuseppe Ciciriello, andriese doc, che nella passata stagione ha ricoperto lo stesso ruolo con l'Unione Calcio Bisceglie nel campionato di Eccellenza. Il preparatore dei portieri sarà Gianmario Petrelli che ha già lavorato con il tecnico Panarelli nelle precedenti stagioni in riva allo Ionio.