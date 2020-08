Fidelis, la stagione è alle porte: raduno il 16 agosto, poi il ritiro

La prima squadra della Fidelis Andria si radunerà agli ordini del tecnico Luigi Panarelli in sede il 16 agosto prossimo per poi partire immediatamente per il ritiro pre campionato che si svolgerà a San Giovanni Rotondo fino al 2 settembre. Quartier generale del ritiro biancazzurro sarà lo Stadio Comunale “Antonio Massa” messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo ed a cui va il più sentito ringraziamento della Fidelis Andria. Una bella collaborazione che permetterà anche altre iniziative sia durante il ritiro che in futuro. L’intero staff tecnico e la rosa a disposizione del tecnico Panarelli alloggeranno, invece, presso l’Hotel Euro in via Monsignor Salvatore Novelli nella cittadina di San Pio. Nel corso del ritiro vi saranno anche diverse gare amichevoli di cui la Fidelis comunicherà date ed orari nei prossimi giorni. La stagione è ormai davvero alle porte.