Fidelis, rapidità per l'attacco: firma Pietro Tusiano

Volto nuovo per la Fidelis Andria che in data odierna ha raggiunto l'accordo con Pietro Tusiano. Il classe '95 è una seconda punta arruolabile anche come esterno offensivo, dotato di una grande velocità e di ottime doti tecniche. Nella scorsa stagione, il calciatore nativo di Foggia, è stato protagonista con la maglia del Team Orta Nova nel campionato di Eccellenza Pugliese, collezionando 25 presenze condite da ben 15 gol, tutti determinanti per la salvezza del team foggiano.