Fidelis, esperienza per il pacchetto difensivo biancazzurro: ecco Francesco Fontana

Colpo importante per il DS della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che ha raggiunto l'accordo con il roccioso difensore Francesco Fontana. Il classe '90 vanta numerose presenze nel massimo campionato dilettantistico e nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato con la maglia del Picerno. Nello scorso anno il calciatore nativo di Scicli ha collezionato ben 25 presenze sempre con la maglia del club rosso blù nel campionato di Serie C. Fontana, dotato di una grande forza fisica, ha già raggiunto i suoi compagni in mattinata nel ritiro di San Giovanni Rotondo.