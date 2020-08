Riecco la sfera rotolare sul terreno di gioco, si torna a respirare il profumo del manto erboso di quel campo da calcio che, per troppo tempo (quasi 6 mesi), era rimasto anch'esso, tanto per restare all'attualità, in isolamento forzato, per le ragioni a noi note. Non è il Degli Ulivi -il cui prato versa in condizioni disastrose nella noncuranza istituzionale-, è il campo sportivo comunale G. Massa di S. Giovanni Rotondo, quartier generale del ritiro estivo della Fidelis. I federiciani affrontano, e battono 7-1, la formazione locale del Real San Giovanni nel primo test amichevole pre-stagionale (a porte chiuse): una buona sgambata al termine del settimo giorno di ritiro, in un cantiere ancora aperto, tra arrivi e partenze. Oltre alle certezze, già annunciate. Si continuano a valutare, nel frattempo, vari profili in ottica mercato, anzitutto under.

La prima frazione di gioco termina 2-0 per gli ospiti, grazie alle marcature di Minincleri, in apertura, e Notaristefano, nel finale di parziale. Nel secondo tempo Panarelli cambia l’intero undici in campo. Apre la frazione il gol di Catania per il San Giovanni Rotondo, seguono le doppiette di Prinari e Cristaldi e chiude la rete dell’eclettico Tusiano. Alla gara non hanno preso parte l’andriese Zingaro, tornato casa per effettuare un'ecografia a causa di un leggero affaticamento muscolare e il difensore Giuliano, non ancora aggregato al gruppo a causa di una ferita lacero-contusa al piede destro.

Al termine della sfida ha parlato, ai nostri microfoni, il tecnico dei biancazzurri Luigi Panarelli. Le sue parole nell’intervista video.