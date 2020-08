Calcio Femminile, novità ad Andria col progetto "Football Academy Woman"

Altro progetto importante per la Football Academy Andria che, dopo aver creduto tanto nella crescita dei bambini, dei ragazzi e dei senior, investe nella scuola calcio femminile. Il team del patron Di Bari non vuole lasciare nulla al caso e per questo motivo, tra qualche giorno, partirà il progetto "Football Academy Woman".

«Abbiamo lavorato tanto per fare quest'altro passo importante- dichiara il presidente Paolo Di Bari. Siamo molto soddisfatti, perché vogliamo dimostrare a tutti che anche il calcio come tutti gli altri sport può essere praticato dalle donne. Noi ci crediamo tanto e vogliamo che questo progetto cresca sempre più».