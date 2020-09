Fidelis Andria, oggi la presentazione della campagna di sostegno alla squadra

«Oggi sarà un giorno importante per la Fidelis Andria. Vogliamo condividere con tutti i tifosi biancazzurri, infatti, il lancio della campagna di sostegno per la società biancazzurra. E’ un anno davvero particolare questo in cui però non sta mancando l’impegno, l’organizzazione, la volontà di continuare nella costruzione di un progetto calcistico e sociale. C’è davvero tanta #vogliadifidelis ora però è il momento di dimostrare quanta voglia di Fidelis hanno i tifosi biancazzurri.

Assieme alla campagna di sostegno saranno presentate le nuove maglie della stagione 2020-2021, la nuova partnership commerciale per il merchandising ed una iniziativa sociale che accompagnerà la Fidelis per tutta la stagione ma che vedrà l’apice nella prima gara di campionato. Una giornata importante per la società biancazzurra e che sarà condivisa con in diretta sulla pagina facebook a partire dalle ore 18,30.

La conferenza stampa sarà riservata alla stampa con accessi contingentati a causa delle normative anti-covid in vigore».