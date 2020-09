Fidelis, alla corte di Panarelli arriva l'esterno sx Carullo. Ceduto Varriale al Molfetta

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna il ds Riccardo Di Bari ha raggiunto l'accordo con l'esterno sinistro Gioacchino Carullo. Il classe ‘99, nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D con la maglia della Pro Sesto, totalizzando 16 presenze condite da 3 gol. Carullo è già stato allenato dal tecnico Panarelli nell'esperienza di Taranto. Il calciatore nativo di Napoli è stato scelto per la sua duttilità e sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro già per il derby contro il Bitonto.

La società inoltre, comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista Antonio Varriale al Molfetta Calcio. La dirigenza biancazzurra ringrazia il calciatore per l'impegno e la professionalità dimostrata.