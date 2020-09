Pronti, partenza, via. Ben 7 mesi dopo, la Fidelis torna a calcare il terreno di gioco per un incontro ufficiale di campionato. Gli uomini di Panarelli, all’esordio sulla panchina biancazzurra, sono ospiti dei neroverdi di Nicola Ragno, per il piatto forte di questa 1^ giornata del girone H di Serie D.

Ancora tutto un cantiere aperto quello dei padroni di casa, dopo il mancato salto di categoria (nonostante la vittoria su campo del campionato) sancito dalla Giustizia Sportiva in seguito alle combine nella gara persa a maggio 2019 contro il Picerno. Un’estate complessa quella dei neroverdi, costretti ora a iniziare la stagione affannosamente in ritardo e alle prese con urgenti operazioni di mercato. Ben più rosea, invece, la situazione in casa Fidelis, con un ritiro e svariati test amichevoli ormai in archivio.

Al 3-5-2 di Ragno, con Lattanzio e Pepe a formare il tandem d’attacco, Panarelli risponde con un 3-4-2-1 che vede Prinari e Tusiano sulla trequarti, alle spalle di Minacori prima punta.

In una prima frazione dai ritmi bassi e con pochissime emozioni, il primo squillo del match arriva dopo 23 minuti di gioco grazie a un’azione in velocità orchestrata da Lattanzio e Pepe, con Piarulli che riceve, ma calcia abbondantemente a lato dal limite. Non si fa attendere la risposta della Fidelis: azione personale di Prinari che salta due avversari sulla sinistra e serve al centro l’accorrente Zingaro. Assist, però, che il terzino andriese non sfrutta a pochi passi dalla porta.

Al 35’ l’episodio che cambia il volto del match: Minacori viene atterrato da Sirri in area di rigore. Per il direttore di gara è penalty. Dagli undici metri si presenta Prinari che con freddezza spiazza Figliola e porta in vantaggio i federiciani.

Stessi uomini in campo nella ripresa. I biancazzurri cercano subito il raddoppio. Al 47' Bolognese impegna severamente Figliola, che salva i neroverdi con un grande intervento. Poi, al 61’, cross di Paparusso da sinistra per Tusiano che calcia però alto. Ma è sempre la Fidelis ad avere in mano il pallino del gioco. Ed è sempre il giovane Tusiano a rendersi pericoloso: gran tiro da fuori, che supera Figliola, ma scheggia la traversa. 2-0 mancato per un soffio. Il Bitonto si rende pericoloso solo al 34’ con Sirri che tutto solo calcia a lato dopo un calcio di punizione battuto da Pepe.

Vano il forcing dei neroverdi, che non impensieriscono più la difesa ospite. Triplice fischio del sig. Marchioni di Rieti, con la Fidelis che sorride, ritrova la vittoria all’esordio in campionato e porta a casa i primi tre punti della stagione. Domenica match casalingo contro il Cerignola.