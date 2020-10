Fidelis - Cerignola 0-0: Al via il secondo tempo al "Degli Ulivi"

Secondo incontro stagionale, dopo l’acuto esterno alla prima contro il Bitonto, per la Fidelis Andria di Gigi Panarelli, oggi assente in panchina per squalifica. Al “Degli Ulivi” arriva il Cerignola di Pazienza, reduce dal pareggio in rimonta contro l’Altamura, in un silenzio surreale per via dell’assenza del pubblico sugli spalti.

Assente tra le fila dei federiciani solo Adusa, che ha ancora da scontare due turni di stop. Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Tedesco batte il calcio d'inizio: inizia il match al "Degli Ulivi"

23' Calcio di punizione dal limite per la Fidelis per fallo di Conti su Prinari lanciato a rete. Batte lo stesso Prinari, respinge Chironi con i pugni.

36' Fidelis sempre aggressiva e nuovo calcio di punizione a pochi passi dall'area di rigore. E' ancora Prinari a battere il calcio piazzato, con Chironi che respinge da terra. Nessun calciatore biancazzurro riesce nel tapin vincente.

45' Termina il primo tempo. Poca incisività da ambo le parti in questa prima frazione. Gara, però, sin ad ora brillante e dai ritmi alti.

-------------------------

45' Inizia il secondo tempo: in campo gli stessi interpreti della prima frazione di gioco

52' Azione in velocità del Cerignola col rasoterra velenoso di Achik che sfiora il palo alla destra di Anatrella. Palla sul fondo.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Venturini, Fontana; Zingaro, Manzo, Bolognese, Paparusso; Minacori, Prinari; Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutini, De Santis, Azzarito, Carullo, Notaristefano, Busetto, Minincleri, Tusiano. Allenatore: Luigi Panarelli.

CERIGNOLA (3-5-2): Chironi; Silletti, Allegrini, Amdabeng; Russo, Conti, Achik, Esposito, Colucci; Leonetti, Tedesco. A disposizione: Fares, Pertosa, Acampora, Salvemini, Amabile, De Cristofaro, Monopoli, Muscatiello, Alfarano. Allenatore: Pazienza

ARBITRO: Sig. Di Nosse di Nocera Inferiore; ASSISTENTI: Sig. Pasqualetto di Aprilia, Sig. Rastelli di Ostia Lido.

Reti:Ammoniti: 19' Amoabeng (CE), 22' Conti (CE)Espulsi:Angoli: 4-1 Recupero: 0' p.t.