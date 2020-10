La Fidelis è attesa dal Sorrento, Panarelli: «Trasferta insidiosa, massima concentrazione»

Terza di campionato. “Stadio Italia” di Sorrento. La Fidelis è attesa dai campani di mister Fusco dopo una prima convincente parentesi iniziale. 3 punti in due partite e 0 gol al passivo: questo il bottino delle prime due giornate per gli uomini di Panarelli, intervenuto in mattinata in conferenza stampa pre-gara.

«Quando arrivano i risultati si vive la settimana con positività e autostima. È sicuramente d’aiuto. Ora, però, dobbiamo archiviare le prime due prestazioni, perché la trasferta di domani pomeriggio sarà impegnativa -ha commentato il tecnico dei federiciani, che spiega- giocheremo su un terreno di gioco sintetico e in una struttura particolare. Lo stadio, infatti, è una sorta di gabbia, un vero e proprio fortino in cui dover giocare con rapidità».

Il Sorrento, dopo il secondo posto conquistato al termine della scorsa stagione, ha in questi mesi cambiato guida tecnica e alcune pedine. In questo inizio ha collezionato 3 punti proprio come la Fidelis e rimane squadra ostica: «Massima concentrazione perché affronteremo una squadra in salute con elementi di esperienza come Cunzi, Mancino e Mezavilla (anche ex biancazzurri, ndr). Rispettiamo il nostro avversario, ma senza paura».

“Camaleontica”: vorrebbe che diventasse così la sua Fidelis Gigi Panarelli. Lo ha asserito sin dal suo arrivo nella città di Federico, anche se qualche difficoltà nel cambiare pelle a gara in corso la sua Andria fin ora l’ha mostrata: «Anche in questa settimana abbiamo lavorato su più sistemi di gioco e dobbiamo solo limitare sbavature di carattere personale altresì in fase di finalizzazione. La mia squadra deve esser pronta a tutto. Senza attaccanti, né difensori. Ad esempio, anche in fase d’attacco il mio primo attaccante dev’essere il mio difensore, magari con delle marcature preventive. L’apporto di ognuno è fondamentale. La squadra è in salute. C’è sana competizione durante la settimana e sono tutti papabili titolari».

Tutti a disposizione per la sfida di domani tranne Adusa per squalifica e Zummit che è in attesa di recuperare da un fastidio muscolare. Fischio d’inizio fissato alle ore 15.