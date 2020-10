Un cinico Sorrento ferma la Fidelis: è 2-1 allo stadio "Italia"

Una Fidelis che lotta e crea, ma esce di scena tra tanti rimpianti, subendo la prima sconfitta stagionale in campionato. Senza dubbio influenti gli infortuni rispettivamente a metà e fine primo tempo di Minacori e Manzo, sotto una pioggia torrenziale abbattutasi per lunghi tratti del match.

Ma andiamo per gradi. Novità nel 3-4-2-1 di partenza rispetto a domenica per i biancazzurri: trio di difesa composto da Venturini, Fontana e Paparusso. In mezzo al campo ecco Busetto, con Azzaritto sulla sinistra. Nel 3-5-2 dei padroni di casa Fusco, invece, schiera il tandem offensivo Cunzi-Liccardi, con Mancino avanzato sulla trequarti.

Partono bene gli ospiti: prima Busetto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Cristaldi di testa impensieriscono subito la retroguardia campana. Ma gli acuti rossoneri non si fanno attendere: Liccardi conclude dalla distanza sfiorando il palo, poi, al 25’, dopo l’uscita forzata di Minacori per una botta al ginocchio, il solito Camara, recuperata palla al limite dell’area, sorprende Anatrella con una rapida conclusione e firma il vantaggio dei padroni di casa. Dopo soli due minuti splendido intervento di Scarano che nega a Busetto la gioia del gol direttamente da calcio di punizione. La prima frazione si conclude, di fatto, al 39’ con l’uscita anticipata di Manzo tra le fila dei biancazzurri dopo un contrasto di gioco. Al suo posto Minincleri.

Stessi interpreti in campo nel secondo tempo, in cui parte forte la Fidelis. Prinari ci prova, invano, ben due volte, prima su punizione (palla fuori), poi dal limite (blocca Scarano). Vana anche la conclusione da calcio piazzato di Minincleri. Ma il pari è nell’aria: al 27’ sponda di Cristaldi in area per Prinari che stavolta non perdona, concludendo a rete dopo aver saltato un uomo. 1-1 e ospiti alla ricerca del raddoppio. Il vantaggio a sorpresa è però di marca campana. Uscita imprecisa di Anatrella e l’esperto Cunzi deposita facilmente la sfera in rete. Forcing finale per la Fidelis, nuovamente sotto. Chance clamorosa in piena area di rigore per il neo entrato Tusiano che, così come accaduto nell'ultima sfida di campionato, spara alta una palla servitagli da Paparusso. Poi è ancora Prinari a rendersi pericoloso da un calcio piazzato, con una conclusione che sfiora la traversa. Gli animi si accendono e lo stesso Prinari subisce una testata da Maranzino, espulso senza indugio dal direttore di gara. La Fidelis riesce a divorarsi anche un’altra palla gol con Gargiulo che, in pieno recupero, calcia alto da buona posizione. La gara termina, infine, con la doppia ammonizione per Fontana. Il secondo cartellino rosso del match.

Domenica sfida interna per i federiciani contro il Picerno.