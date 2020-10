Fidelis, ecco il duttile attaccante per il tecnico Panarelli: firma Francesco Russo

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna il ds Riccardo Di Bari ha raggiunto l'accordo con l'attaccante Francesco Russo. Il classe '96, nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Foggia, totalizzando 21 presenze condite da un gol. Il giovane calciatore nativo di Aversa, annovera presenze importanti anche nel campionato di Lega Pro con la maglia della Sicula Leonzio (45 presenze e 3 gol). Russo sarà una pedina importante per il tecnico Panarelli grazie alla sua duttilità. Il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro già da questo pomeriggio e potrà essere convocato per la gara contro il Picerno.