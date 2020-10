Fidelis, Panarelli pre-Brindisi: ​«Non bastano i complimenti, ora i punti in classifica»

«Non bastano le prestazioni, non bastano i complimenti, bisogna condire la classifica coi punti». Sintetico, essenziale, deciso. Così Luigi Panarelli alla vigilia del derby di Brindisi, valido per la quinta giornata di campionato di serie D, girone H.

In queste prime uscite stagionali, i biancazzurri hanno raccolto molto meno di quanto seminato, sfornando ottime prestazioni ma ottenendo davvero poco in termini di risultati. Tante anche le ingenuità costate care: «Abbiamo lavorato molto bene in settimana, limando i dettagli e puntando molto alla concentrazione e alla convinzione dei ragazzi -ha asserito Panarelli in conferenza stampa pre-gara-. Siamo comunque sulla strada giusta. Quelli avvenuti possono essere degli incidenti di percorso. Siamo una squadra giovane e dagli errori bisogna crescere. Spesso la responsabilità non è singola, ma multipla nel corso di un’azione».

Poi uno sguardo all’avversario, reduce dalla sconfitta in casa del Fasano: «Il Brindisi è una squadra ben collaudata, presenta individualità importanti. Anche domenica, nonostante la sconfitta, seppe farsi valere. Noi, però, non siamo per nulla da meno».

Sarà una giornata piuttosto monca per il girone H di serie D. Tante le gare rinviate a causa della seconda ondata da Covid-19: «Viviamo un periodo un po' incerto, mi auguro che non succeda di nuovo ciò che è accaduto negli scorsi mesi. In queste settimane bisognerà essere comunque concentrati e pronti, perché noi, invece, in campo ci andremo».

Capitolo rosa: rientra Fontana dalla squalifica, recupera in parte Manzo, acciaccato Venturini. La brutta notizia giunta durante questa settimana riguarda invece Calogero Minacori. Dopo esser uscito anzitempo durante la sfida di Sorrento a seguito di un violento contrasto di gioco, ed effettuato gli esami strumentali sul ginocchio, ha evidenziato una lesione del crociato anteriore oltre ad una lesione del menisco esterno. «Ci dispiace molto. È andata peggio del previsto -commenta Panarelli-, sin dall’inizio si era meritato la maglia da titolare, è anche una brevissima persona. A lui un grande “in bocca al lupo” da parte di tutti noi».