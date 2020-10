Brindisi - Fidelis 1-0: Palazzo non sbaglia dagli undici metri

Quinto incontro di campionato per la Fidelis Andria di Gigi Panarelli, oggi ospite del Brindisi al "Fanuzzi". Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. Rientra Fontana al centro della difesa dopo il turno di squalifica al posto di Venturini, acciaccato. In avanti il solito Cristaldi davanti a Russo e Prinari. terreno di gioco in pessime condizioni.

Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Inizia il match al "Fanuzzi". I federiciani, in completo azzurro, attaccano da destra a sinistra del campo.

17' Vantaggio Brindisi: I padroni di casa alzano il baricentro, il gol è nell'aria. Busetto commette fallo su Botta in piena area di rigore. Il direttore di gara assegna il penalty. Dagli undici metri non sbaglia Palazzo, che sigla il gol dell'ex e porta in vantaggio i suoi.

32' Spinge la Fidelis in cerca del pari. Un aggressivo Cristaldi recupera palla e scambia con Prinari che serve Russo. Il suo tiro viene deviato da un difensore prima, e bloccato da Pizzolato poi.

TABELLINO PRIMO TEMPO

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato; Boccadamo, Sicignano, D'Angelo, Nives; Clemente, Botta; Palumbo, Cerone, Palazzo; Lacarra. Allenatore. Claudio De Luca.

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Fontana, Paparusso; Notaristefano, Bolognese, Busetto (40' Manzo), Carullo; Russo, Prinari; Cristaldi. Allenatore: Gigi Panarelli.

ARBITRO: Sign. Agostoni di Milano ASSISTENTI: Sig. Mattia Morotti di Bergamo, Sign. Adriano Gervasoni di Bergamo

NOTE:

Reti: 17' Palazzo (BRI)

Ammoniti: 18' Boccadamo

Espulsi:

Angoli: 1-2

Recupero: