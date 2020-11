Fidelis - Puteolana 3-0: L'Andria cala il tris e torna alla vittoria

Conterà solo far punti, per la classifica, per il morale, per l’ambiente. La Fidelis, reduce da ben 3 sconfitte consecutive (in ordine contro Sorrento, Picerno e Brindisi), ospita questo pomeriggio la giovane Puteolana al “Degli Ulivi” nella 6^ giornata del campionato di serie D, girone H. In difesa Panarelli rinuncia a Venturini, spazio al trio Lacassia-Fontana-Paparusso. Novità Zummit sulla fascia destra per i federiciani, lì dove finora sia Zingaro che Notaristefano non hanno offerto le giuste garanzie. Riecco Manzo dal primo minuto in mezzo al campo.

Di seguito la cronaca live del match.

0' Al via la gara al Degli Ulivi

5' Il primo squillo del match è di marca andriese: Prinari recupera palla a centrocampo, avanza e prova la conclusione dalla distanza. Sfera di poco alta sopra il montante

15' Vantaggio Fidelis: Bolognese ruba palla sulla trequarti e trova il corridoio giusto per Russo che, all'altezza del vertice alto dell'area piccola, calcia a rete e sblocca il match

45' + 2' Termina il primo tempo al "Degli Ulivi". L'Andria cerca con caparbietà il gol sin dai primi minuti di gioco. Gara finora frenetica e fallosa. Poche le emozioni.

45' Inizia la seconda frazione: fuori Chiacchio per D'errico tra le fila dei campani

55' Lancio di Fontana in profondità per Cristaldi che da destra serve in area Russo, la punta andriese prova la conclusione di prima intenzione, ma viene deviata da un difensore in corner

60' Rasoterra piuttosto telefonato di Pecorella dalla media distanza. Blocca a terra senza problemi Anatrella

66' Raddoppio Andria: Prinari approfitta di un errore difensivo degli ospiti, aggira con freddezza Gilli e mette la palla in rete. Terzo gol stagionale per il numero 10 andriese che regala maggiore tranquillità alla sua squadra

80' Tris Fidelis: Andria davvero cinica in questa seconda frazione di gioco. Stavolta è Cristaldi ad approfittare di un infortunio difensivo dei campani e a insaccare a tu per tu con Gilli

90' Ci prova anche il neo entrato Adusa che non lancia Cristaldi sulla trequarti, ma prova l'azione personale, sfornando un diagonale però angolato e che termina abbondantemente fuori

90' + 2' Ancora Adusa spreca in area la chance del quarto gol: in piena area strozza la conclusione fronteggiato da un avversario, poi Piacente salva tutto sulla linea

90' + 3' Termina il match a "Degli Ulivi"

COMMENTO

Vittoria importante per l’Andria che le permette di salire a quota 7 punti in graduatoria. Fidelis non brillante (soprattutto nella prima frazione), ma cinica ed efficace. Di fronte non un grand’avversario, che crea pochi pericolo alla retroguardia federiciana. Tre punti fondamentali anche per l’aspetto psicologico del gruppo. Domenica trasferta sul campo del Real Aversa.



TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Fontana, Paparusso (68' Venturini); Carullo, Manzo, Bolognese (90' Di Pinto), Zammit (82' Tusiano); Prinari (75' Adusa), Russo; Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Venturini, Busetto, Dipinto, Tusiano, Catapano, Mariano, Adusa Allenatore: Luigi Panarelli.

PUTEOLANA (4-3-3): Gigli; Messina (81' Mosca), Piacente, Caiazzo, Pisacane (88' Capuano); Pecorella, Cavaliere, Imbimbo; Sorrentino (69' Soprano), Chiacchio (45' D'errico), Romeo (75' Peluso). A disposizione: De Lucia, Puolo, Somma, Peluso, Di Benedetto, D'Errico, Soprano, Mosca, Capuano. Allenatore: Luca De Martino.

ARBITRO: Sig. Galasso di Ciampino ; ASSISTENTI: Sig. Miccoli di Lanciano, Sig. Carella di L'Aquila.

NOTE

Reti: 15' Russo (FA), 66' Prinari (FA), 80' Cristaldi (FA)Ammoniti: Prinari (FA), Pecorella (PUT), Pisacane (PUT), Busetto (FA)Espulsi: \Angoli: 7-2 Recupero: 2' p.t.; 3' s.t.