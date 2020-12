Virtus Andria, ecco la novità Scuola Calcio a Distanza: venerdì il primo appuntamento online

La Polisportiva Virtus Andria, visto il periodo derivante dalla pandemia, ed in attesa della ripresa degli allenamenti (rispettando come sempre norme e restrizioni) fissata al momento a martedì 12 gennaio 2021 al Campo Sportivo Lamapaola, ha pensato ancora una volta ai suoi tesserati e alle proprie famiglie, cercando una maniera alternativa di coinvolgimento per non disperdere l’enorme patrimonio tecnico/sociale/psicofisico creato in tutti questi anni.

Il presidente, il responsabile tecnico, gli allenatori e tutti quanti i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro Virtus, hanno pensato di istituire attraverso la piattaforma Zoom la partecipazione, dei suo iscritti e non, al programma denominato SCAD (scuola calcio a distanza), tale programma si occuperà per due volte alla settimana di interagire con i partecipanti proponendo allenamenti, incontri, dibattiti di varia natura cercando di coinvolgere l’intero nucleo familiare. I bambini in particolare avranno la possibilità di continuare l’attività tecnica attraverso esercitazioni singole fornite loro dai nostri allenatori. Insieme alla dottoressa Sibillano (psicologa) e al nostro avv. Francesca Magliano, al personal Trainer Francesco Vurchio e al nutrizionista Dario Lopetuso si avranno anche dei momenti di discussione inerenti al momento che tutti quanti stiamo vivendo.

Primo appuntamento venerdì 4 Dicembre alle ore 20:30.