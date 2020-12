Fidelis, dopo un mese e mezzo si torna in campo: trasferta campana contro il Real Aversa

L’ultima volta il 1° novembre scorso, poi la sospensione del torneo per i recuperi delle gare precedentemente rinviate e l’attesa dei nuovi protocolli. Infine, la tanto attesa ripartenza.

La serie D torna nel vivo, quasi 50 giorni dopo. In queste settimane in casa Fidelis non sono comunque mancate novità: su tutte l’addio con Riccardo Di Bari, che lascia al momento vuota la casella da DS. Ciò nonostante, la parentesi dicembrina di mercato ha già visto i suoi primi movimenti, sia in entrata che in uscita.

Domani pomeriggio i federiciani saranno ospiti dei campani del Real Aversa, attualmente fermi a quota 4 punti e terzultimi in graduatoria. In mattinata è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico Panarelli.

«Questa sosta è stata per noi un po’ un fulmine a ciel sereno -ha asserito in apertura-. Con lo staff, però, abbiamo cercato di tenere sempre alta la concentrazione, rivedendo anche il programma della preparazione».

Tra innesti e addii, la squadra è stata ridisegnata: «I movimenti sono stati compiuti per ragioni tecniche, chi è arrivato sarà sicuramente funzionale allo sviluppo di un’identità più camaleontica. Sono entrati tutti in punta di piedi in un gruppo solido. C’è potuto essere qualche squilibrio a livello di preparazione, per via di infortuni e nuovi arrivi. Per Prinari, ad esempio, bisognerà aspettare almeno un’altra settimana».

L’Aversa nelle ultime settimane è già potuta scendere in campo, nello specifico contro il Nardò e per metà gara contro il Fasano, prima della sospensione del match al 34': «Abbiamo lavorato per sovvertire a questo eventuale gap di condizione. Da domani si torna a fare sul serio. Abbiamo bisogno di punti».

Tutti negativi i tamponi effettuati ai tesserati biancazzurri prima della partenza per Aversa. Fischio d’inizio del match fissato alle ore 14.30.