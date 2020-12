L'Andria non sbaglia alla ripresa: è 2-1 a domicilio dell'Aversa

La Fidelis torna in campo, 43 giorni dopo l’ultima apparizione in campionato (3-0 casalingo ai danni della Puteolana, ndr). Un test valido anche per valutare la reazione della squadra, ridisegnata negli ultimi giorni tra innesti e addii, dopo questo lungo -e forzato- stop. Classico 4-3-2-1 per i federiciani oggi a domicilio della matricola Aversa. Esordio per Avantaggiato, sulla fascia destra, e Cerone, accanto a Russo, dietro a Cristaldi terminale offensivo. Panarelli deve fare ancora a meno dell’eclettico Prinari.

Prima frazione senza molte emozioni. Partenza frizzante dei biancazzurri che sfruttano in ripartenza la difesa alta dei padroni di casa. Dopo due giri d’orologio ci prova Cristaldi con un rasoterra dalla media distanza: Papa blocca in presa bassa. Una spinta, quella degli ospiti, che però si attenua subito. I biancazzurri si rivedono alla mezz’ora con Avantaggiato che spara alto da calcio di punizione. L’unica chance nitida del primo tempo di registra verso lo scadere di frazione: rimessa laterale da destra per Russo che di testa favorisce Cerone sul secondo palo, il neo acquisto andriese, libero di battere a rete, viene anticipato da un avversario e manca di poco l’appuntamento col gol.

Stessi undici in campo nella ripresa. I biancazzurri vi entrano con un piglio diverso ed al 15’ trovano il gol del vantaggio. Lancio di Cerone per Cristaldi che serve all’indietro l’accorrente Avantaggiato. Gran destro a giro il suo che termina sotto l’incrocio dei pali, nulla da fare per l’estremo difensore campano. L’Andria sblocca il match e cerca subito il colpo del ko. Al 22’ scambio tra Manzo e Mariano per Cristaldi che sfiora il palo alla destra di Papa con un preciso diagonale. Dopo undici minuti ci prova anche Manzo con una conclusione dalla distanza, ma la sfera termina di un soffio a lato. Al 36’ l’azione che può mettere il sigillo sul match. Fallo in area di Lanzillo su Cristaldi lanciato in profondità. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta il nuovo arrivato Cerone che prova il cucchiaio ma sbaglia tutto: la palla diviene facile preda per Papa che tiene in vita i suoi. Il gol, però, è nell’aria: al 40’ ottima azione di rimessa della Fidelis, con Mariano che lancia nello spazio Cristaldi. L’argentino serve al centro Cerone che stavolta non perdona e firma il raddoppio. L’Andria continua a tenere in mano il pallino del gioco, ma si distrare e rischia tanto nel recupero. Al 48’ cross di Ndiaye da destra per Mariani che trova il gol al volo e riduce il passivo. A tempo scaduto è invece Della Corte a mettere i brividi agli ospiti con un colpo di tesa deviato su calcio d’angolo. È provvidenziale, però, Anatrella che salva tutto e consolida definitivamente il risultato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio del Sig. Casalini di Pontedera.

Gli uomini di Panarelli tornano a casa col bottino pieno e con una consapevolezza: gli innesti effettuati nel mese di dicembre, oggi autori dei gol vittoria, si sono subito rivelati congeniali. Meglio la prova nella ripresa, con la squadra galvanizzata dal gol del vantaggio. Ancora qualche ingenuità di troppo ha rischiato di mettere a repentaglio la buona prestazione. Ora per la Fidelis, salita in ottava posizione a quota 10 punti, la prova continuità: domenica al “Degli Ulivi” arriverà il Casarano.