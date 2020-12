Fidelis, al "Degli Ulivi" arriva il Casarano. Panarelli: «Ce la giocheremo a viso aperto»

La vittoria di Aversa, dopo la lunga sospensione del torneo, ha dato coraggio e fiducia a un gruppo ridisegnato dalle assenze e dai primi movimenti di mercato. Il test contro il Casarano, invece, sarà l’occasione giusta per misurare il livello della squadra, arrivati a questo punto del torneo.

Lo sa bene mister Panarelli, intervenuto stamane nella consueta conferenza stampa pre-partita.

«Domenica ciò che contava maggiormente era il risultato. In più è stato abbinato ad un’ottima prestazione. Domani ci aspetta una gara molto difficile -ammette il tecnico dei federiciani- ma sono occasioni nelle quali potersi misurare».

Di fronte una vera e propria corazzata. Le “serpi” possono contare su ottime individualità, che fanno dei salentini la vicecapolista del girone: «A questo gap si sopperisce con la voglia, con l’agonismo, con l’organizzazione tattica e la concentrazione. Ce la giocheremo a viso aperto. Rispetto molto questa squadra, una squadra costruita per effettuare il salto di categoria. Le partite, però, vanno giocate. Servirà una gara perfetta».

Panarelli potrà tornare a contare su Tiziano Prinari, tra i protagonisti di questo inizio di stagione. Non ancora a disposizione Gogovski (bloccato in patria per ragioni personali) che doveva essere l’alternativa a centrocampo. Necessario forse qualche altro puntellamento, ma sul mercato Panarelli non si sbilancia: «Mi concentro ora solo sul fattore campo, lavoro con i giocatori che ho a disposizione per la gara della domenica. Se poi dovessero esserci, ben venga».

I biancazzurri tornano al “Degli Ulivi”: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30.