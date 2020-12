Fidelis - Casarano 1-1: Sansone risponde a Manzo, è pari dell'Andria contro i salentini

L'Andria, dopo il successo esterno di domenica scorsa a domicilio dell'Aversa, ospita la vicecapolista Casarano nell'8^ giornata del campionato di Serie D/H. Occasione utile per misurare il livello della squadra, arrivati a questo punto del torneo. Classico 3-4-2-1 di partenza per i federiciani. Confermati gli ultimi arrivati -e subito decisivi- Cerone e Avantaggiato. Torna a disposizione, seppur dalla panchina, Prinari, Per le 'serpi', schierate quasi a specchio, in avanti il temibile trio Sansone-Favetta-Rodriguez. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Degli Ulivi".

0' Inizia il match

2' Il primo squillo del match è di marca ospite: conclusione velleitaria di Favetta dopo uno scambio con Giacomarro al limite dell'area

19' Carambola in area andriese con Rodriguez che colpisce di testa il montante, la palla si impenna ed è provvidenziale l'intervento di Anatrella che sventa il pericolo, subendo poi fallo

23' Vantaggio Fidelis! Spettacolare conclusione dalla media distanza di Stefano Manzo che prima colpisce il palo e poi si insacca alla destra di Guido, rimasto impetrito

28' Ancora Manzo pericoloso. Il centrocampista andriese riceve da Cristaldi sulla trequarti, si costruisce e finalizza una conclusione che termina di poco a lato

38' Favetta allarga sulla sinistra per Pagliai che serve un pallone al centro dell'area. Errato il disimpegno di Venturini che favoreggia lo stesso Favetta. L'attaccante salentino calcia di prima intenzione ma il suo tiro, debole, diviene facile preda di Anatrella

45'+2' Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi. Primo tempo piuttosto vivo al Comunale: l'Andria spinge molto sulle corsie laterali, il Casarano costretto ora a rincorrere i padroni di casa, dopo un buon inizio

---------------------------

45' Al via la seconda frazione di gioco

67' Versienti supera Mariano sull'out di destra e, all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, crossa al centro per Sansone che stacca di testa a porta sguarnita, ma non centra lo specchio

72' Calcio di punizione pericoloso per il Casarano dal limite dell'area. Batte Sansone sul secondo palo, ma Anatrella salva tutto in tuffo

76' Espulso Versienti per doppia ammonizione tra le fila degli ospiti

77' Pareggio Casarano: Negro serve in profondità Sansone che si coordina e conclude in sforbiciata. La sfera, che Anatrella non blocca sul primo palo, termina in rete

79' Non molla l'Andria, lo ricordiamo, in superiorità numerica: ci prova Cristaldi dalla distanza, conclusione alta sulla traversa

86' Incursione da sinistra di Prinari che punta l'area di rigore, calcia a giro, ma sbaglia la mira: palla di molto a lato

90' + 4' Termina il match al "Degli Ulivi"

COMMENTO

Risultato che nel complesso rispecchia l'andamento del match. Rammarico Fidelis per il pareggio, ancora una volta avvenuto per un errore personale, e poco dopo aver acquisito superiorità numerica. Risultato comunque incoraggiante per i federiciani, che hanno nuovamente dimostrato di saper tener testa anche alle cosiddette "big". Mercoledì prossimo l'infrasettimanale a domicilio del Fasano.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia (45' Tutino), Fontana, Venturini; Avantaggiato (65' Mariano), Manzo, Bolognese, Carullo (93' Zingaro); Cerone, Russo (60' Prinari); Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Carretta, Zingaro, Dipinto, Notaristefano, Atif, Mariano, Prinari. Allenatore: Luigi Panarelli.

CASARANO (4-3-1-2): Guido; Pagliai, Lobjanidze, Benvenga, Versienti; Giacomarro, Atteo (80' Onda), Feola; Sansone (82' Bruno); Favetta (72' El Ouazni), Rodriguez (65' Negro). A disposizione: D'ancona, Onda, Tascone, Pedicone, Mincica, D'andria, El Ouazni, Bruno, Negro.. Allenatore: Vincenzo Feola.

ARBITRO: Sig. Fabio Rosario Luongo della sez di Napoli.

NOTE

Reti: 23' Manzo (FA), 77' Sansone (CAS)Ammoniti: 8' Benvenga (CAS), 17' Russo (FA), 32' Rodriguez, 69' Versienti (CAS)Espulsi:Angoli: 2-1

Recupero: 2' p.t.; 4' s.t.