Ha preso il via, domenica 16 febbraio ad Acquaviva, il Challenge XC 2020, campionato di 13 tappe valevole per la maglia regionale di federazione nella disciplina olimpionica. Manifestazione alla quale ha partecipato anche la New Bike Andria, accompagnata dal presidente Gennaro Volturno, oltre a circa 200 atleti in totale, suddivisi per categoria.

La giornata soleggiata ha favorito lo svolgimento della gara, dopo le forti piogge che hanno interessato il nord-barese nei giorni precedenti al weekend, infangando i tracciati. Percorso molto tecnico, lungo 6 km da ripetere 4 volte. Il miglior piazzamento tra le fila della New Bike è stato quello di Antonio Notarpietro (4° di categoria M2), seguito da Alessandro Carbone (6° M3), Sardano Antonio (5° M2) e Rino Losito (9° M4), mentre una rovinosa caduta ha irrimediabilmente fermato Pietro Sardano, che non ha, dunque, conseguito nessun piazzamento.

Un inizio di stagione in salita per la società andriese, già colpita duramente dal grave infortunio di Davide Mastrorillo, ma che confida nell'imminente esordio di Luigi di Cosola per riscattarsi e tornare a regalarsi soddisfazioni.