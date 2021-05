Si è svolta martedì 25 maggio scorso all’Allianz Stadium di Torino la 30^ edizione de "La Partita del Cuore", una delle dispute calcistiche più attese e importanti che mette ogni anno al centro la solidarietà.

Con il lodevole intento di sostenere l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli, si sono sfidati durante la gara trasmessa in prima serata su Canale 5.

L’evento, condotto da Federica Panicucci, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi a bordo campo, si è svolto alla presenza di prestigiosi ospiti in tribuna. Pubblico purtroppo assente a casua delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

In prima linea anche il coratino Rosario Zagaria, titolare dei punti vendita del marchio Givova in Puglia - Corato e Andria.

Rosario Zagaria ha supervisionato l’allestimento del campo ed ha garantito la sua costante presenza negli spogliatoi e nella preparazione pre e post gara in qualità di unico rappresentante del marchio di Scafati, sponsor tecnico della manifestazione: «Tutto si è svolto con scrupolosa attenzione e nella più totale sicurezza – spiega Zagaria – la mancanza dei tifosi sugli spalti si è sentita molto, ma questo appuntamento è servito anche a dare speranza affinché si possa riprendere al più presto e in sicurezza con le manifestazioni sportive ed il pubblico sugli spalti. Di certo, non è venuta meno la grande valenza degli intenti solidali della Partita del Cuore».

Grandissima l’attenzione sul trentennale evento di solidarietà organizzato dalla Nazionale Italiana Cantanti, da sempre vicina ai più deboli, nata nel 1981 da un’idea di Mogol per sostenere cause benefiche.

Con il calcio d'inizio affidato per la quarta volta consecutiva alle campionesse d’Italia in carica della Juventus Women, la Partita del Cuore ha messo a segno gol importanti in tema di solidarietà. «L’impegno profuso in 30 anni dalla Nazionale Cantanti – sottolinea Rosario Zagaria - ha consentito la raccolta di fondi per svariati milioni di euro a sostegno di molteplici cause a sostegno di enti e fondazioni per il raggiungimento di nobili obiettivi umanitari. A nome del marchio Givova e a titolo personale – aggiunge Zagaria – ribadisco l’impegno in iniziative solidali, connotate da un forte spirito di sensibilizzazione e generosità. Da ben 7 anni mi prodigo anche per questo evento e sarebbe un sogno portare la Nazionale Cantanti anche nella nostra terra. I sogni, però, non sono irrealizzabili!».