Borsa e investimenti: ecco le strategie più gettonate del momento per comprare azioni

Fino a qualche tempo fa il trading era un’attività alla portata di pochissimi professionisti con comprovata esperienza nel campo finanziario: vuoi per una questione di competenze e impegno, vuoi anche per una semplice questione logistica. Si consideri infatti che le Borse sono storicamente distribuite ai quattro angoli del globo e che per anni è stato obiettivamente complicato ottenere informazioni in tempo reale dai principali mercati internazionali. Oggi, con la digitalizzazione e l’esplosione del cosiddetto “trading online”, le cose sono decisamente cambiate: oggi, per investire, è sufficiente collegare a internet un device a scelta tra pc, laptop, tablet e addirittura smartphone.

I luoghi del mercato sono ormai luoghi virtuali e dunque non sorprende che tantissime persone, prima impossibilitate a giocare in Borsa, ora cerchino informazioni, suggerimenti, strategie e magari persino lezioni. Infatti, per comprare azioni è importante informarsi e formarsi adeguatamente in modo da saper individuare i titoli più redditizi su cui puntare.

Insomma, da un punto di vista puramente tecnologico, diventare un investitore è semplice come non mai. L’ostacolo principale rimane dunque quello della preparazione, ma, per fortuna, anche da questo punto di vista si sono fatti passi da gigante: in questo momento storico infatti i broker online e, più in generale, le piattaforme dedicate al trading online, investono quotidianamente in divulgazione e formazione. Ciò vuol dire che i siti utilizzati per fare trading sono spesso gli stessi in cui è possibile ottenere info preziose per imparare a investire in maniera sempre più consapevole e performante.

Imparare a leggere il mercato

Il primo passo da compiere per imparare a investire consiste sicuramente nel farsi un’idea chiara delle regole fondamentali e, soprattutto, degli obiettivi principali del trading online. Iniziamo dunque col dire che lo scopo di un investitore consiste nell’accrescere il proprio patrimonio comprando, vendendo e in certi casi scambiando i cosiddetti asset. Gli asset sono grosso modo i diversi beni disponibili all’interno di Borse e mercati. La parola “asset” infatti può venire utilizzata per fare riferimenti a tanti strumenti finanziari differenti: dalle azioni alle obbligazioni, dalle materie prime alle valute e/o alle criptovalute. La possibilità di ottenere un guadagno comprando e poi rivendendo asset è legata a un altro aspetto fondamentale del trading, ovvero la mobilità del valore degli asset.

Il prezzo dei beni disponibili in finanza, infatti, non è quasi mai fisso, ma, al contrario, è volatile. Ciò implica che il prezzo di un asset può sia scendere che salire in base a diversi fattori.

Quando si dice che i trader devono imparare a “leggere il mercato”, si intende proprio che devono essere capaci di interpretare i fattori di cui sopra e, soprattutto, che devono essere capaci di immaginare in anticipo l’andamento futuro degli asset a cui sono interessati. Questo li porterà, nella migliore delle ipotesi, a comprare asset a un prezzo sufficientemente basso e poi a rivenderli a un prezzo sufficientemente alto, in modo tale da ottenere un ricavo.

Quali fattori possono influenzare il valore di un titolo

Un ulteriore elemento importante da sottolineare è che spesso i fattori che hanno un impatto più o meno pesante sulla Borsa non sono necessariamente legati a dinamiche interne del mondo finanziario. Un esempio in tal senso è quanto accaduto agli Europei 2020. Durante una conferenza stampa, Cristiano Ronaldo, da sempre attento al benessere fisico, ha spostato le bottigliette di Coca Cola preferendogli l’acqua. Questo gesto ha avuto un grande impatto sui titoli dell’azienda che, a seguito di questa vicenda, sono crollati vertiginosamente.

Inoltre, da un anno a questa parte, ad esempio, imprenditori come Elon Musk con un semplice tweet sono in grado di influenzare in maniera importante l’andamento delle criptovalute, aumentandone quindi la volatilità.

Un caso più recente riguarda invece il clamore suscitato da una scena di un episodio del sequel della serie tv “Sex and the city”. L’improvvisa morte di uno dei protagonisti avvenuta durante l’attività sportiva con la cyclette Peloton, ha avuto importanti ripercussioni sulla quotazione dell’azienda omonima che ha subito un importante crollo in Borsa, tale da scatenare una battaglia legale. La società, infatti, aveva autorizzato la produzione a portare in scena una delle sue attrezzature sportive senza però sapere l’utilizzo che ne sarebbe stato fatto.

Questo dimostra come, al giorno d’oggi, quando si sceglie di investire in azioni è necessario tenere conto di tutta una serie di fattori, alcuni dei quali non prevedibili ma legati piuttosto a circostanze del quotidiano. Quindi, restare sempre aggiornati sull’andamento dei mercati e sulle situazioni che potrebbero influenzarne il valore è fondamentare per sfruttarne al meglio le opportunità disponibili.