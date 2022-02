Tre azioni incredibilmente sottovalutate pronte a splendere nel 2022

La pandemia ha cambiato il modo in cui gli italiani gestiscono i soldi: c’è chi è rimasto a casa dal lavoro e fatica ad arrivare a fine mese, chi riesce a lavorare da casa e cerca un’entrata extra, chi ripone poca fiducia nelle istituzioni finanziarie e vorrebbe investire su azioni veramente proficue. Il trading può essere la risposta a queste necessità, purché ci si concentri sulle azioni giuste.

Tre azioni che possono crescere nel 2022

Ma come si può essere certi di investire in azioni valide? Per quanto non esista un metodo affidabile al 100%, dato che il mercato finanziario è imprevedibile per definizione, si può tenere in considerazione la crescita annua e i ribassi dell’anno precedente.

DocuSign

Un tempo, la firma digitale era un esperimento portato avanti da qualche azienda tech. Oggi, firmare direttamente sul telefono o sul tablet è una comodità, se non un requisito fondamentale per alcuni settori. In più, il progressivo spostamento verso pratiche più green ha sottolineato come le “e-signature” permettano di evitare la carta stampata. DocuSign, società californiana che gestisce accordi elettronici tra organizzazioni e che notoriamente offre la eSignature, vuole concentrarsi sulla flessibilità per dominare quattro segmenti che definisce come “preparare, firmare, agire, gestire”.

La società, stando a questi buoni propositi, diventerebbe non solo il leader delle firme digitali, ma più in generale il gestore principale degli accordi aziendali digitali end-to-end. D’altronde, DocuSign ha un ottimo DBNR (“dollar-based net retention”) pari al 121%. Questo valore indica che i clienti sono portati a utilizzare sempre più prodotti dell’azienda, e un valore superiore al 120% è particolarmente positivo. DocuSign ha quindi tutte le carte in regola per crescere nel 2022 dopo il drastico calo del 30% registrato a dicembre: un ottimo spiraglio per i nuovi investitori.

Pinterest

Pinterest è una piattaforma che, nonostante non sia “trendy” come i più noti Instagram o TikTok, ha saputo mantenere negli anni la sua posizione in una nicchia a parte. Gli investitori di Pinterest sono preoccupati dal -50% che le azioni hanno registrato negli ultimi sei mesi, un po‘ per la mancata acquisizione da parte di PayPal e un po’ per il calo di utenti attivi mensili, ma la società si sta solamente preparando a svelare i suoi assi nel 2022.

Sono due le statistiche che fanno pensare a una vivace risalita. In primis, i membri in età 9-24 anni (la cosiddetta “Generazione Z” o “Gen Z”) hanno incrementato l’attività di ricerca di oltre il 200% nel terzo trimestre 2021. Secondariamente, le nuove funzionalità di shopping sono attive ancora in pochissimi Paesi europei: con il rilascio globale, i prezzi si aggiusteranno automaticamente e l’applicazione verrà utilizzata ancora di più.

Zoom

La pandemia ha obbligato le persone a trovare delle soluzioni per lavorare a distanza e tenersi in contatto con i colleghi, ma anche per sentire gli amici o i parenti lontani. Da questa situazione critica ne esce vincitrice l’applicazione per videochiamate più utilizzata, Zoom, e infatti Zoom Video Communications è stata una delle aziende che sono cresciute maggiormente negli ultimi due anni. Tuttavia, non bisogna farsi abbagliare: con l’allentamento delle restrizioni a livello globale, le vendite sono diminuite negli ultimi sei mesi e le azioni hanno toccato un -50%. Questo non significa che siano da scartare, anzi, può essere il momento giusto per inserirsi nel gioco.

La crescita del 35% anno su anno rende le azioni Zoom ancora appetibili, soprattutto con lo sconto attuale. Il tasso di espansione dell’azienda rimane pur sempre del 130%, un valore interessante che evidenzia il grande successo degli ultimi prodotti lanciati, Zoom Meetings, Zoom Rooms e Zoom Phone. Nel 2022, prima di investire, va sicuramente tenuto d’occhio questo valore.

Conclusioni sulle azioni scontate

Tenendo in considerazione i ribassi del 2021, DocuSign, Pinterest e Zoom si affermano come aziende molto interessanti per un possibile investimento. Tutte e tre appartengono al campo della tecnologia, un chiaro segnale della sempre crescente importanza che questo settore ha. Approfittando dei ribassi di fine 2021 e tenendo d’occhio le novità che le aziende introdurranno nei prossimi mesi, gli investitori hanno la possibilità di fare un vero affare.