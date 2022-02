Prendersi cura della propria abitazione in legno: suggerimenti e consigli

Vuoi prenderti cura della tua abitazione in legno, ma non sai come fare? Ti sei appena trasferito in una casetta in legno o ne hai costruita una per le vacanze estive e vuoi sapere come renderla il più longeva possibile?

In questo articolo troverai tutte le risposte che cerchi, oltre a suggerimenti e consigli per avere un comfort abitativo maggiore e per rendere più gradevoli gli ambienti interni.

Come prendersi cura della propria abitazione in legno

Le case in legno prefabbricate offrono tantissimi vantaggi, ma è necessario curarle affinché mantengano la loro integrità, il comfort abitativo e la longevità. Cosa vuol dire tutto ciò?

Possiamo riassumere le principali cause che rovinano maggiormente la propria abitazione in legno come segue:



● Condizioni atmosferiche (sole, vento, pioggia etc.),

● Umidità,

● Muffa e funghi,

● Crepe e fori,

● Infiltrazioni e ristagni d’acqua.



Per cercare di arginare questi problemi, occorre svolgere una certa manutenzione e applicare delle piccole accortezze almeno un paio di volte l’anno.

Proteggere le abitazioni in legno dalle condizioni atmosferiche

Per garantire una certa integrità in tutta l’abitazione in legno, è necessario prendersi cura delle diverse parti che compongono la struttura.



Partendo dalla parte esterna e cercando di limitare i danni dovuti dalle condizioni climatiche, è essenziale ridipingere le pareti esterne almeno ogni 5-7 anni (a seconda dell’esposizione). La cura delle pareti esterne consiste nel:



● Rimuovere la vecchia vernice, aiutandosi con una levigatrice e della carta vetrata;

● Rimuovere eventuali residui di legno e polvere, con un panno in microfibra;

● Lasciare asciugare eventuali macchie di umidità;

● Nel caso ci siano delle macchie di muffa su alcuni pannelli, applicare un prodotto antimuffa igienizzante;

● Lasciare asciugare eventuali prodotti applicati sulle superfici;

● Applicare un buon impregnante e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore;

● Applicare una buona vernice, quindi lasciarla asciugare per almeno 24 ore, ed in caso applicare anche uno strato di smalto.



Queste operazioni sono fondamentali per proteggere al meglio le pareti esterne e si consiglia di svolgere questo lavoro in primavera/estate, quando fa più caldo e non piove.

Risolvere il problema dell’umidità e della muffa

Oltre ad usare prodotti appositi, per rimuovere l’umidità e la muffa dal legno puoi applicare dei prodotti che, abitualmente, hai in casa:



● Bicarbonato di sodio

● Dentifricio



Il primo modo è quello di mescolare del bicarbonato di sodio e del dentifricio, che assieme creano una pasta abrasiva, per poi metterlo in un panno morbido e strofinarlo nella zona interessata. Quindi, procedi nel rimuovere le chiazze di muffa ed umidità e, una volta completata questa operazione, usa un panno di cotone e, successivamente, uno in lana per lucidare.



Alternativamente puoi applicare della candeggina, dell’alcool denaturato o dell’aceto, per provare a rimuovere i batteri che colpiscono il legno.



Se le macchie sono ostinate ed il problema persiste, la soluzione più efficace (e radicale) è quella di cambiare i pannelli in legno con dei pannelli nuovi.



Tieni presente che la presenza di macchie di muffa ed umidità sono indice di una scarsa ventilazione, un insufficiente isolamento termico ed infiltrazioni d’acqua; per questo, verifica che non ci siano infiltrazioni d’acqua dall’esterno (vedi se dietro alla parete c’è una grondaia che perde, ad esempio), oppure coibenta maggiormente la parete.

Crepe e fori

Per la presenza di crepe e fori, si consiglia di applicare un sigillante speciale e adatto per un’abitazione in legno (ad esempio, lo stucco), poiché a lungo andare queste favoriscono la fuoriuscita del calore e, viceversa, l’entrata di aria fredda/calda.



Questo difetto compromette di gran lunga l’efficienza energetica della struttura e non permette di godersi tutte le principali proprietà offerte dalle case in legno.

Infiltrazioni e ristagni d’acqua

Infine, le infiltrazioni ed i ristagni d’acqua sono uno dei problemi peggiori per un’abitazione in legno, in quanto, se trascurate, possono generare problemi irreversibili (come il far marcire il legno).



Per evitare grossi problemi, si consiglia di tener sempre sotto controllo i pluviali delle grondaie, verificando che l’acqua piovana e la neve defluiscano sempre correttamente, e le grondaie stesse, accertandosi che non ci siano rami e foglie che impediscono all’acqua ed alla neve di defluire verso i pluviali.