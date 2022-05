Dopo due anni di stop forzato per via della pandemia la New bike Andria riprende le sue attività e lo fa in grande stile celebrando altresì i suoi primi dieci anni di attività. «La nostra è una realtà fatta di persone che fa sport principalmente per socializzare e per stare bene con se stessi e con gli altri – commenta orgogliosamente Gennaro Volturno, Presidente dell'Associazione Sportiva andriese-. La nostra è un'associazione senza scopo di lucro e quest'anno dopo due anni di inattività dettata dall'emergenza sanitaria siamo entrati nuovamente in un circuito di gare. Passione, benessere e socializzazione è possibile grazie agli sponsor che supportano costantemente la New Bike Andria – continua Volturno -. La nostra realtà associativa è partita con quattro amici ed oggi vanta una realtà solida e in costante crescita».

Punta di diamante della New Bike Andria è Antonio Notarpietro che in questi anni ha accumulato diversi successi: «È partito tutto come un gioco, poi negli ultimi anni ci ho messo un po’ di impegno e sono arrivati i primi trofei; l'anno scorso ho vinto il campionato regionale Master 2 e poi alcuni piazzamenti sull’assoluto e premi di categoria» - commenta Notarpietro che è anche l’ideatore del percorso federiciano che vedrà la New Bike impegnata nell’organizzazione della settima tappa mediofondo Castel del Monte nonché primo trofeo Acqua Orsini: «Il 22 maggio i partecipanti avranno modo di provare un percorso misto, abbastanza tecnico, ma alla portata di tutti proprio perché vogliamo che sia una manifestazione accessibile a tutti».

«L'associazione oggi è anche federata alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana) grazie alla quale riusciamo a partecipare a vari eventi agonistici e, in modo particolare, quest'anno facciamo parte del campionato Challenge MTB XCO Puglia, il campionato che è partito alla fine del mese di febbraio e comprende 9 tappe – ci spiega il vice presidente New Bike Andria, Michele Cicciarelli – Appuntamento dunque il 22 maggio per la tappa organizzata dalla nostra squadra che si svolgerà alle pendici del maniero federiciano. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Andria e dell'Ente Parco dell'Alta Murgia».

La New Bike vanta la presenza di una donna tra i tesserati. È Grazia Mazzone che lancia un appello a tutte le donne affinché tante altre possano avvicinarsi a questa disciplina sportiva che non è assolutamente per soli uomini: «La nostra attività la possono praticare tranquillamente tutte le donne per godere appieno del benessere psico-fisico che questo sport, a contatto con la natura, ti offre permettendo inoltre di esplorare posti che diversamente non sarebbero raggiungibili in auto».

Appuntamento quindi al 22 maggio prossimo a Castel del Monte per una gara che partirà dalla Tenuta Sei Carri e si snoderà nella nostra incantevole zona murgiana, alle pendici dello splendido maniero a forma ottagonale scelto persino dalla nota maison Gucci per la prossima sfilata di moda. La tappa federiciana organizzata dalla New bike di Andria promette un percorso di sconfinata bellezza. Iscrizioni sul portale www.icron.it