Forse non tutti sanno che noi pugliesi siamo, assieme alla Sicilia, i primi produttori di uva da vino: una tradizione che vogliamo consolidare e rafforzare anche qui, nel nostro regno, in via Ferrucci 175, ad Andria, proponendo a tutti i nostri clienti affezionati, e a chi presto vorrà diventarlo, una selezione accurata di vini pugliesi a completamento di un’offerta sul beverage che renderà più stimolante ogni cena.

La nostra carta dei vini nasce a seguito di un corso di avvicinamento al vino tenuto da Luciano Matera a cui la “brigata” della pizzeria Imperiale ha preso parte con entusiasmo.

Il progetto di ampliamento delle proposte enologiche dell’Imperiale nasce dalla volontà di voler celebrare la tradizione italiana.

Ed è proprio da qui che parte una nuova avventura enogastronomica: ogni mese, dal martedì al venerdì, la nostra cucina si arricchirà dei piatti che caratterizzano le regioni d’Italia. Piatti tipici regionali abbinati a vini di vitigni autoctoni di ogni regione del Bel Paese.

Al via dunque nel mese di ottobre con i piatti buoni e golosi della regione Basilicata; si prosegue con i sapori forti dell’Umbria per tutto il mese di novembre e poi i piatti gourmet della Lombardia. A seguire i sapori strong della Calabria, le bontà Sarde e, via via, in un tripudio di colori, odori e sapori.

Non una, dunque, ma tante valide occasioni per celebrare le prelibatezze della tavola italiana da “L’Imperiale”, in via Ferrucci 175 ad Andria.