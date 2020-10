Enap, il corso per Operatore Agricolo

L’En.A.P. Puglia – Agenzia Formativa di Andria organizza il corso di formazione professionale per "Operatore Agricolo – coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra " – esperto nell’applicazione e utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni che gli consente di svolgere le operazioni fondamentali relative, alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee, all’orto, alla produzione vivaistica.

Il percorso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP) è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che, alla presentazione della domanda, non abbiano compiuto il 18° anno di età e che sono in possesso di licenza media. L’iscrizione al corso consentirà l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Il corso, completamente gratuito e sviluppato in tre annualità, prevede un monte ore complessivo di 3200 ore, 600 delle quali di stage da svolgersi in aziende del settore agricolo ed agroalimentare e a conclusione, il rilascio dell’attestato di qualifica professionale valido in tutta Europa

Gli allievi parteciperanno a lezioni interattive, a visite guidate presso aziende agricole ed agroalimentari del territorio e a laboratori pratici, durante i quali impareranno i segreti della coltivazione e produzione delle principali varietà agronomiche, con attenzione ai prodotti tipici del territorio e alla loro valorizzazione.

Il percorso formativo comprende discipline legate alla formazione di base e discipline tecnico-professionalizzanti utili a garantire una generale formazione culturale, da un lato, e specifici approfondimenti tipici della professione, dall’altro.

Ai partecipanti al corso saranno garantiti i seguenti benefit:

a) un’indennità mensile fino a €100 in base alle ore frequentate,

b) materiale didattico,

c) dispense

d) divise da lavoro.

Ai frequentanti fuori sede sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici.

Il modello della domanda di iscrizione potrà essere ritirato nella sede dell'Agenzia Formativa Enap Puglia di Andria in Via Copernico n. 21 – 0883 543392 – o scaricato dal sito www.andria.enappuglia.net. Le domande dovranno pervenire a mano entro e non oltre il prossimo 23 ottobre 2020.

Informazioni generali sul Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

L’IeFP è un sistema formativo che fa parte integrante del secondo ciclo di istruzione, in misura parallela al sistema scolastico; ad esso è assegnato un ruolo significativo nell’offerta del secondo ciclo al pari dell’istruzione liceale, tecnica e professionale, con una propria identità, collocazione e rilievo strategico per lo sviluppo e la crescita umana e professionale dei ragazzi.

Al termine della scuola media è dunque possibile assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi scolastici che in quelli di formazione IeFP.

Questi percorsi, pur assicurando una adeguata formazione culturale di base, possiedono un carattere meno teorico dei percorsi scolastici, in quanto privilegiano l'apprendimento in contesti pratici (laboratorio); inoltre, sono previsti periodi di stage obbligatori presso le imprese.

Al termine delle tre annualità gli allievi conseguiranno una qualifica professionale di terzo livello EQF riconosciuta a livello europeo, potranno accedere ad un quarto anno (non obbligatorio) che offre la possibilità conseguire il "diploma professionale" di quarto livello EQF, o rientrare nel sistema scolastico per ottenere un diploma di scuola secondaria superiore.