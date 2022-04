Il 30 aprile è l’International Jazz Day, una manifestazione internazionale indetta nel 2012 dall'Unesco (l’organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza la cultura e l’educazione). L’Unesco infatti, riconosce al Jazz il valore di “un’importante e storica forma d’arte che ha contribuito a promuovere il dialogo interculturale, il rispetto per i diritti umani e la dignità umana, a sradicare la discriminazione, a rafforzare l’uguaglianza di genere e a valorizzare il ruolo della gioventù nei cambiamenti sociali”.

E proprio oggi, non a caso, comincia la campagna per pubblicizzare "Star Crossed Lovers", il nuovo singolo dell'artista andriese Patty Lomuscio che dà anche il nome all'album. A Patty brillano gli occhi quando ci racconta in esclusiva la genesi di questa nuova, entusiasmante fatica: «Il disco è stato registrato a New York a dicembre 2021 e il singolo "Star Crossed Lovers" è una ballata meravigliosa di Billy Strayhorn che è stato il braccio destro di Duke Ellington ed è un brano a cui io e lo stesso Kenny Barron siamo particolarmente legati e affezionati - non a caso Kenny Barron l'ha registrato un sacco di volte su un sacco di suoi dischi.

Quindi abbiamo deciso di dare questo titolo, Star Crossed Lovers, all'intero album che uscirà per la Challenge Record, un'etichetta di jazz olandese molto importante: l'album uscirà il 13 maggio, allora io scherzando dico che questo è il quarto segreto di Fatima. Nel disco c'è l'apporto fondamentale di musicisti di calibro internazionale: c'è la leggenda del jazz Kenny Barron, affiancata da Peter Washington al contrabbasso, Vincent Herring all'alto sax e Joe Farnsworth, il re dello swing, alla batteria.

Molto probabilmente ci saranno i concerti di presentazione in autunno in America e quasi sicuramente in Italia nel prossimo inverno. Io sono molto felice e il disco contiene tutti gli standard jazz che hanno come tema principale l'amore e un solo inedito lingua italiana scritto appositamente per me da Mario Rosini.

Il singolo si può ascoltare e acquistare su tutti i Digital stores quindi iTunes & Apple Music, Spotify, Tidal: si potrà poi acquistare il disco su questi Digital stores ma anche fisicamente appena uscirà il 13 maggio.

Stay tuned and "music is my mistress", come dice sempre Duke Ellington ("La musica è la mia signora") e questo è il mio motto. Spero che il disco vi piaccia, i suoni sono bellissimi perché è stato registrato al Rudy Van Gelder Studio, lo studio storico in cui sono stati registrati i dischi più belli della storia del jazz: i dischi di Joe Coltrane, Herbie Hancock, Abbey Lincoln, e chi più ne ha più ne metta.

Io sono super felice e già questo mi basta».

Godiamoci l'ascolto e supportiamo la nostra concittadina!