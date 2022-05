Il cinema Multisala Roma ospiterà il 7 maggio l’anteprima evento del film "La Grande Guerra del Salento" di Marco Pollini con ospiti in sala il regista e le due attrici andriesi Rossana Cannone e Lucrezia Scamarcio (Krizia).



Prodotto da Ahora! Film e realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, film è tratto dall’omonimo romanzo di Bruno Contini ed è basato su una storia vera.



La pellicola è ambientata tra il 1948 e il 1949, periodo in cui avviene un evento tragico: Antonio, un ragazzo di Supersano, in provincia di Lecce, muore a causa degli scontri nati dopo la partita di calcio, tenuta tra le squadre di Ruffano e Supersano. Un invasione di campo usata come pretesto per tre giorni di scontri causati da vecchie ruggini tra i comuni confinanti e sfociata in violenza. Il racconto descrive strascichi di storie di fascisti e resistenti, il legame con la propria terra e l’amore in tutte le sue declinazioni. Ma quella del giovane di Supersano non è l'unica storia a essere raccontata in questo lungometraggio, infatti parallelamente vengono seguite le vicende di Ernesto, un imprenditore agricolo che presiedeva la squadra del paese, in rivalità con Don Alfredo, il presidente del Ruffano, nonché ex generale fascista. All’interno di questi conflitti, una storia d'amore, quella tra Giulio e Agnese, appartenenti ognuno ai due paesi avversari e l’amicizia che li lega ad un’altra coppia di giovani, Giovanna e Antonio... lo stesso Antonio che ha perso la sua vita a causa di una partita di pallone.

Rossana Cannone è Agnese e Lucrezia Scamarcio interpreta sua sorella, Margherita.



Amiche di infanzia che inseguono un sogno: diventare attrici. Rossana si trasferisce a Milano dove studia alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Lucrezia si diploma all’Accademia di recitazione Fondamenta a Roma e al The Lee Strasberg Theatre and Film Institute a Los Angeles.



Si ritrovano a lavorare insieme da attrici professioniste sul set della pellicola di Marco Pollini.



Nel cast: Marco Leonardi, Paolo De Vita, Fabrizio Saccomanno, Pino Ammendola, Riccardo Lanzarone, Valerio Tambone, Andrea Scardigno, Martina di Fonte, Fabius De Vivo, Luca Pastore, Stefania Ceccarelli, Serena D’Amato, Uccio De Santis, Giuseppe Ninno, Michele Vigilante, Loretta Micheloni.



Il 7 maggio doppio appuntamento con proiezioni alle 19 e alle 21. Per prenotazioni rivolgersi al cinema Multisala Roma, 0883.542622