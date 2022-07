Sono partiti i laboratori dell’Open Call Abitare che sta sostenendo interamente la creazione e realizzazione di due progetti di arti performative in Site Specific nella città di Andria.

«Bellissimo in questi giorni l’incontro che si sta creando tra gli artisti e gli abitanti nei luoghi della città, nei luoghi di lavoro, di incontro, per strada, nelle piazze, nei luoghi culturali, incontri vissuti attraverso il lavoro di sperimentazione e di relazione, prezioso riflettere insieme e lasciarsi condurre nell’esercizio e dialogo proposti - commenta l’assessora alla Bellezza del Comune di Andria, Daniela Di Bari -.Promuovere tutto questo attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con le persone, nella comunità, è parte dei percorsi che desideriamo continuare a proporre nel cammino per rendere la nostra città luogo felice di incontro e di elaborazione culturale, educandoci reciprocamente lungo la via. L’incontro che si stabilisce diventa segno profondo di relazione e di gratitudine che resta nel tempo».

Poco meno di una ventina le domande di partecipazione pervenute tra cui la commissione di valutazione ha selezionato le due vincitrici della call. Si tratta di Lucrezia Maimone con il suo progetto “Zoologia Universale” con scenografie e luci di Riccardo Serra; e Nunzia Picciallo con “Officina” con suoni di Benjamin Landis e Nunzia Picciallo.

Dopo esser state selezionate le due realtà hanno iniziato il loro percorso di residenza artistica con l’obiettivo di dar vita ai loro progetti inediti. La presentazione dei lavori è prevista il 27 luglio alle 19 per “Zoologia Universale” al Museo Diocesano e il 27 luglio alle 21 per “Officina” a Officina San Domenico.

Ma non solo. La restituzione finale dei due lavoratori entrerà infatti a far parte del programma del Festival Internazionale Castel dei Mondi 2022 in programma dal 26 agosto al 4 settembre.

Il progetto ABITARE è stato ideato e gestito da Equilibrio Dinamico realizzato col supporto di Comune di Andria, Teatro Pubblico Pugliese e Festival Castel dei Mondi in collaborazione con Museo Diocesano San Riccardo di Andria & Officina San Domenico di Andria.

Biglietto unico 3 euro in vendita nei luoghi di spettacolo, prenotabili inviando una mail a progetti.equilibriodinamico@gmail.com o chiamando il +39 3892389142.

SCHEDE SPETTACOLI

ZOOLOGIA UNIVERSALE

a cura di

Oltrenotte | Associazione Culturale

residenza presso Museo Diocesano San Riccardo_Andria

Artisti: Lucrezia Maimone e Riccardo Serra

Sinossi:

Una creatura rientra rotolando dall'eternità, un'altra un po' maldestra cade e resuscita ogni volta, un'altra ancora è un mostro la cui respirazione di balena produce il flusso e il riflusso del mare, poi ancora una con qualcosa di umano ma con una gran coda lunga molti metri e simile a quella di una volpe.

Zoologia Universale è un progetto di ricerca coreografica per la creazione di diversi esseri immaginari.

Ma studiamo l'anatomia, l'alimentazione, la camminata, il colore. Ricerchiamo la giusta trasformazione dello spazio reale al fine di incentivare l'evocazione della creatura in oggetto, la scenografia e le luci saranno fondamentali per ricreare il suo habitat naturale per farla sentire a suo agio.

La forza immaginativa è la colonna portante del progetto Zoologia Universale, studiamo grandi animali tranquilli a sangue caldo e dalle abitudini regolari, dotati di anima e a volte della ragione e proviamo a farli vivere qui nella nostra terra creando un ambiente dove possano convivere.

OFFICINA

di e con: Nunzia Picciallo

suoni: Benjamin Landis e Nunzia Picciallo

L'artista è sostenuta dall'Associazione Culturale Ri.E.S.Co. - Ricerca E Sviluppo Coreografico

Luogo di residenza: Officina San Domenico, Andria

Sinossi:

L’officina è un luogo di lavoro, un laboratorio dove tanti strumenti vengono adoperati da una o piú persone per la realizzazione, riparazione, miglioramento di un oggetto/prodotto.

Nella performance site-specific OFFICINA, l’oggetto da lavorare e il lavoratore sono la stessa persona, ovvero il performer.

In questo progetto l’artista vuole evidenziare l'importanza del lavoro di ricerca e del tempo di sviluppo che c’è dietro una performance, ponendo come risultato finale performativo la sperimentazione stessa della performance.