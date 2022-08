Enzo Di Napoli canta Modugno il 15 agosto a Montegrosso

Enzo Di Napoli il 15 agosto alle ore 21.30 con una grande orchestra rende omaggio a Domenico Modugno a Montegrosso in occasione della festa patronale dedicata a Santa Maria Assunta e Sant'Isidoro. Enzo Di Napoli da anni porta avanti con successo il repertorio di Domenico Modugno in Italia e in primavera sarà anche negli Stati Uniti d'America

Domenico Modugno è considerato uno dei padri della musica leggera italiana. Ha scritto e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione, nonché recitato in 13 spettacoli teatrali e condotto alcuni programmi televisivi. Ha vinto quattro Festival di Sanremo, il primo dei quali, nel 1958, con la canzone Nel blu dipinto di blu (di cui era anche autore, cosa che lo rende il primo cantautore in gara nella storia della manifestazione), universalmente nota anche con il titolo "Volare" diventata una delle canzoni italiane più conosciute. Modugno è anche uno dei due cantanti italiani, insieme a Renato Carosone, ad aver venduto dischi all'epoca negli Stati Uniti senza inciderli in inglese. È tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi, con oltre 70 milioni di copie.

Secondo i dati riportati dalla SIAE, Nel blu dipinto di blu è la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 a oggi.