Stasera concerto dei Nuggets in piazza Catuma

Un evento messo a disposizione gratuita del Comune di Andria dall’Associazione di Volontariato “Io Ci Sono!” quello che vedrà esibirsi in un concerto live, in Piazza Catuma stasera la Band “Nuggets”.

Partecipando alla Manifestazione d’Interesse promossa dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’avvocato Francesca Magliano, l’Associazione “Io Ci Sono!” ha ottenuto l’adesione da parte dei quattro giovani musicisti componenti la Band musicale Nuggets per un concerto gratuito che allieterà la serata della Festa Patronale nella storica Piazza cittadina.

Le numerose performance dei Nuggets stanno entusiasmando non solo i giovanissimi ma anche coloro che adorano la musica e ne avvertono tutta l’intensità di testi di canzoni inedite e musiche studiate nei minimi dettagli, che esaltano il buon canto e i contenuti, nel solco della migliore tradizione cantautoriale italiana, senza mai nulla di scontato e con grandissimo riferimento alla realtà sociale dei nostri giorni.

Oltre alle migliaia di visualizzazioni che i loro Videoclip fanno registrare sul web, il Gruppo è noto per le tantissime esibizioni live. Numerose le partecipazioni ai contest musicali. Nel 2017 si sono classificati al primo posto all'"Avis Color Run e Avis Music Contest", nella città di Trani, dopo una straordinaria performance in largo Torneo, ad Andria, alla 10^ Edizione dell'"Happening del Volontariato", organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" di Bari. L'anno 2018 sta rappresentando sicuramente l'anno più importante e significativo per la giovane Band andriese. Nei primi mesi dell'anno la pubblicazione del terzo singolo dal titolo "Carta Bianca", dopo lo straordinario successo di "Fuori dal Gregge" e "Numero 42"; la partecipazione alla quinta edizione del "Corato Music Square", organizzato dal comune di Corato e dal Forum Città dei Giovani, ove, di fronte all'esame da parte di una giuria di esperti qualificati, si sono aggiudicati il primo posto e il prestigioso premio rappresentato da un valore di euro 1.500, finalizzati alla produzione di un disco con l'etichetta coratina Angapp Music e l'apertura dell'Evento più atteso dell'anno cioè il Capodanno in Piazza che si terrà a Corato, con l'esibizione di artista nazionale.

A luglio 2018 hanno partecipato anche alla Prima Edizione de “Lo Scenario Indipendente”, organizzato da “Villa Scenario a.p.s.”, esibendosi in concerto live, entusiasmando i soci presenti e ricevendo attestazione di stima e apprezzamento da parte di tutti gli altri artisti che si sono esibiti nello splendido ambiente di Villa Scenario – Castel del Monte, ad Andria. Dell’Evento sarà prodotto un Volume del disco-documento in vinile (libro + disco), in uscita nel 2019, per la “Scenario Indipendente Edizioni Musicali”.

Numerose anche le loro partecipazioni al noto ed apprezzato Format “Jazz In” del dottor Stefano Porziotta.

Domenica sera, dunque, i Nuggets si metteranno al servizio gratuito della loro città, in un particolare momento di difficoltà che deve essere superato anche grazie al coinvolgimento delle energie che esistono sul territorio e che vanno valorizzate.