Niente concerto del lunedì, ma questa sera in occasione della festa patronale il palco di Piazza Catuma sarà riservato al dj set di Mario Fargetta: la piazza di Andria si trasformerà in una enorme discoteca all'aperto pronta a far battere le mani e muovere i piedi di tutti coloro che accorreranno da ogni parte della città.

Intanto proseguono le mostre e gli eventi complementari che stanno caratterizzando questa "insolita" festa patronale che, ricordiamo, è stata interamente finanziata da sponsorizzazioni private e quindi a costo zero per le già risicate casse comunali.

Il programma di oggi, 17 settembre:

- ore 10,00 /12,30 – 17,30 / 24,00 - chiostro San Francesco

"Il salotto dell'arte" con la collaborazione dell'Associazione Turistica Pro Loco Andria

-Mostra d'Arte Contemporanea

Artiste: Artisti: Antonietta di Carlo, Daniela Pagliaro, Nicla Tesse, Maria Pia Cafagna, Teresa Di Renzo, Mariella Sellitri, Saverio Marolla.

"La memoria nelle mani"

Mostra Artistico-artigianale

Maestri artigiani: Antonella Vurchio (Quadri d'autore a punto croce); Francesco Suriano (sculture e angioletti in legni venuti dal mare), Marilinda Rella (I libri di Marilinda, Quiet books-libri sensoriali), Chiara Lambo - Creazioni artistiche in carta, Anna e Mariantonietta Catino (Cesti ed intrecci con rami di ulivo), Maria Alessandra Marolla (Il mondo creativo di Alessandra, Giocattoli creati ad uncinetto), Serena Martiradonna (bigiotteria artistica), Isabella Pistillo (Disegni stilizzati artistici), Alba Nesta (Disegni e Manufatti a punto croce)



- ore 20,00-21,30 chiostro San Francesco (C/O Bar San Francisco)

"Reading di parole e musica" a cura della scuola di musica Musincanto– musica-danza-artiterapie della prof. Luciana Attimonelli

- ore 21,00 Esibizione Gruppo Musicale "Caroselli"

ore 22,00 Piazza Catuma DJ Set Live Mario Fargetta