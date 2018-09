Hollywood chiama Puglia, al via le riprese di 4 nuovi film

A conferma di quanto la Puglia sia diventata uno dei set più frequentati in Italia, in questi giorni quasi contemporaneamente saranno ben quattro le produzioni cinematografiche impegnate sul territorio, compreso il regista e produttore americano Michael Bay, autore di pellicole come “Bad Boys”, “The Rock”, “13 Hours” e, soprattutto, della saga “Transformers”.

Da oggi, martedì 25 settembre, infatti, Michael Bay sarà nella città di Taranto per girare il suo nuovo film “Six Underground” (distribuzione Netflix) con protagonista Ryan Reynolds.

Da ieri, lunedì 24 settembre, per due settimane fino al 4 ottobre tra Bari, Monopoli e Gravina di Puglia, le riprese di “The man with the Answers” del regista greco Stelios Kammitsis, già assistente del grande maestro Theo Angelopoulos. Coproduzione internazionale della 9.99 Films (Italia), Felony Film (Cipro) e Blonde Film (Grecia), “The man with the answers” è realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (41mila euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission. Per le due settimane di lavorazione in Puglia, sono impiegate 19 unità lavorative pugliesi.

Da mercoledì 26, dopo Trentino e Campania, iniziano in Puglia per tre settimane fino al 10 ottobre tra Bari e Gravina di Puglia le riprese del lungometraggio “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi, già vincitore nel 2011 del Leone del futuro - Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” con “Là-bas - Educazione criminale”. Protagonisti della vicenda gli attori Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e il piccolo Augusto Zazzaro al suo debutto per un lungometraggio.

La sceneggiatura del film, invece, ha vinto nel 2007 il premio “Storie per il Cinema” del Solinas, per la migliore storia drammatica. Prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film e da Gaetano Di Vaio per Bronx Film con il sostegno di Trentino Film Commission, Campania Film Commission e Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film in Puglia saranno impegnate 16 unità lavorative pugliesi.

Infine, martedì 25 per quattro giorni tra Trani, Bisceglie e Torre Canne, primo ciak anche per il cortometraggio “Dad’s Name” di Beppe Tufarulo. Prodotto da Tapelessfilm in collaborazione con Art of Panic, il cortometraggio è finanziato da Apulia Film Fund della Regione Puglia (19.451 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del cortometraggio sono impiegate 17 le unità lavorative pugliesi.