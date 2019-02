Nicola Sciannandrone, 19enne andriese e allievo di canto e pianoforte dell'Accademia Musicale Federiciana diretta da Agnese Paola Festa, oggi 2 febbraio, è stato sfidante di un concorrente della nota trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Il programma, andato in onda questo pomeriggio alla presenza del pubblico e della stessa Maria De Filippi, ha visto il cantante e compositore andriese esibirsi con il brano "Vita" di Lucio Dalla.

Nicola ha sfidato il concorrente Jefeo, cantante di genere trap. La sfida è stata arbitrata dal noto Dj, Gabri Ponte.

Nicola, oltre ad essere allievo dell'Accademia Musicale Federiciana e a far parte della compagnia Performing Arts diretta artisticamente da Maria Grazia e Attilio Fontana, ha al suo attivo una serie di brani inediti scritti a 4 mani con il M° Michele Lorusso.

Inutile descrivere i "meccanismi televisivi" che evidentemente da casa potrebbero non essere percepiti nella loro complessità: da un lato la cover di un talentuoso 19enne che, oltretutto, non aveva certezza di potersi sfidare nella trasmissione odierna, dall'altro l'inedito di un "lanciatissimo" allievo della nota scuola televisiva a cui il pubblico è già affezionato. Una sfida, quindi, non del tutto equa, come "inadatto" il commento del giudice... Sia chiaro per tutti, i talent possono essere un'occasione ma non sono l'unica via per il successo.

"Un altro piccolo tassello si aggiunge al percorso di un giovane artista con doti canore e sceniche notevoli - commentano Agnese Paola Festa e Michele Lorusso -. Di certo non sarà un passaggio televisivo a decretare o meno la celebrità, né se avesse vinto la sfida e nemmeno se avesse vinto la stessa trasmissione. Importante è riuscire a dare il giusto peso a queste esperienze che noi riteniamo, comunque, formative anzi le riteniamo dei veri e propri "compiti di realtà". Il viaggio è lungo per te, Nicola, e per molti altri talenti ma noi, la tua famiglia musicale, ci siamo sempre a condividere insieme la musica e tutte le esperienze che arriveranno. Ad Maiora!"