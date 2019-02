​Musica, teatro, danza e prosa tra San Valentino e Pasqua

Musica, teatro, danza e prosa nel cartellone degli eventi che la Regione Puglia ha allestito per il periodo compreso tra San Valentino e Pasqua in tutta la Puglia. Il programma è stato presentato alla stampa dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, di cui il Comune di Andria fa parte; presenti molti amministratori pubblici, tra i quali l’assessore alla Cultura e Turismo, avv. Francesca Magliano.

«Questo cartellone di eventi, consultabile su www.teatropubblicopugliese.it, è un buon viatico per il 2019 dopo che il 2018 – ha spiegato durante la conferenza stampa l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone – ha coinvolto oltre 182 mila spettatori con 800 spettacoli, 58mila ragazzi e 285 scuole impegnate in spettacoli e laboratori e 55 compagnie pugliesi oltre a quelle nazionali ed internazionali.

Vogliamo che sopratutto le nuove generazioni – ha concluso Capone – si possano aprire a realtà culturali diverse, distogliendole dall’uso incondizionato di telefonini e tablet».

«Per il Consorzio si tratta – ha dichiarato a margine della conferenza stampa, l’assessore alla Cultura e Turismo, Magliano – di una sfida organizzativa e di proposte culturali di grande spessore come quelle di teatro diffuso che ci riguardano come città in occasione di Castel dei Mondi, esempio di valorizzazione culturale al pari delle altre iniziative che abbiamo organizzato, contando su molto volontariato e pochissime risorse, per esempio con Natale Insieme e come ci apprestiamo a fare con le manifestazioni primaverili.

Oggi la cultura muove le persone e rappresenta un indotto importante anche per altri settori produttivi. La nostra città ha ancora molto da esprimere e stanno emergendo le risorse migliori della città, risorse che presenteremo anche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano nello stand della regione Puglia».