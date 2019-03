"Atmosfere d'altri tempi - musiche e poesie senza età" in scena

Si terrà sabato 30 marzo, nell'Auditorium "Paola Chicco" della Scuola "Manzoni" in Via Sosta San Riccardo ad Andria, il reading musical-teatrale "Atmosfere d'altri tempi - musiche e poesie senza età", messo in scena dall'Associazione culturale Theatri Voluptas in collaborazione con l'Associazione Musicale Federiciana e il Centro Teatro Danza.

«Lo spettacolo - sottolinea la curatrice Lucia Divenuto -, attraverso la riproposizione di testi poetici e brani musicali evergreen, mira a ricreare la realtà dolce e amara di anni non poi così lontani e nemmeno tanto diversi da quelli attuali.

Il tempo passa, ma i problemi restano: gli uomini, oggi come ieri, sono alle prese con la guerra, l'emigrazione e, perché no, soprattutto con l'amore, croce e delizia dei nostri cuori.

Un tuffo nostalgico nel passato, dunque, cullati dall'onda dei ricordi, per riaffiorare, però, nel presente».