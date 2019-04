​Tutto pronto per la 2^ edizione del Gran Galà of Talent

Musica e solidarietà gli ingredienti principali di una serata dallo scopo benefico e all'insegna dell'allegria. Giunge alla seconda edizione il Gran Galà of Talent, evento musicale organizzato dal Comitato Solidarietà per Andria presieduto dal talentuoso cantante andriese Nicola Civita con la collaborazione dell'associazione Orizzonti del dott. Angelo Guarriello. Scopo principale della serata è la raccolta di fondi e viveri alimentari da destinare a coloro che versano in condizioni di bisogno: in questo senso, l'edizione 2018 si è rivelata un vero e proprio successo di solidarietà oltre che di pubblico, e per questo motivo il binomio spettacolo-solidarietà si rinnova ancora una volta grazie all'impegno di Nicola Civita e del Comitato.



Il Gran Galà 2019 sarà uno show completo che prevede la partecipazione di Nicola Civita e dei principali membri del Comitato assieme ad alcuni nuovi giovani talenti, dunque non ci sarà alcun vincitore al termine della serata. Ad arricchire il programma all'insegna di risate e tanta allegria ci sarà il "Patapum Live Show" con l'ospite d'onore Piero De Lucia, comico di Mudù già presente quest'anno in occasione del Gran Galà dell'Epifania. Presentatore della serata sarà Vincenzo Carbutti, con Natalia Addati nel ruolo di valletta e l'esibizione della scuola di ballo Accademia dei Talenti di Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno. Appuntamento in programma domenica 7 aprile a partire dalle ore 18.30 presso l'auditorium "Riccardo Baglioni" all'interno dell'Oratorio Sant'Annibale Maria di Francia, in Piazzale Gran Sasso. Ingresso con contributo complicità: il ricavato andrà alla raccolta di viveri destinati all'associazione Orizzonti e alla parrocchia Santa Maria Addolorata alle Croci.