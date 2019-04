Tutto pronto per la nuova replica, dopo il grande successo riscosso in ogni rappresentazione, de "Il verso della vita", una produzione dell'Accademia Musicale Federiciana affidata alla supervisione dei M° Agnese Paola Festa e Michele Lorusso. Il progetto di teatro musicale nel quale i protagonisti portano in scena riflessioni sul valore e significato della vita andrà in scena sabato 13 aprile alle 21.00 presso l’auditorium Mons. Di Donna.

Gli attori-cantanti si ritrovano a raccontare le loro aspirazioni e le loro “intenzioni di vita” ancora prima di nascere, anzi ancora prima di essere concepiti. In un crescendo di emozioni e di racconti, di canzoni e di battute ironiche lo spettacolo trova una morale chiara e forte: il verso della vita è prendersi meno sul serio e, quando possibile, giocare con la cosa più importante che ci è stata donata. Ricordarsi che ”la storia siamo noi” e che il nostro è un bellissimo viaggio da non sprecare.

Un progetto completamente inedito che vede la scrittura teatrale nelle mani di Attilio Fontana (noto cantante e attore) e tutti gli arrangiamenti musicali e corali (che saranno eseguiti completamente dal vivo) realizzati da Maria Grazia Fontana (vocal coach RAI 1). La produzione artistica dello spettacolo è targata: Accademia Musicale Federiciana.

Info e prevendite Accademia Musicale Federiciana Via Barletta, 309 - 76123 Andria.