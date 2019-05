Il regista andriese Federico Mazzarisi ottiene una nomination agli Oscar britannici della pubblicità

Un video toccante su un tema di stretta attualità: è quello diretto dall'andriese Federico Mazzarisi per una star del mondo anglosassone, Stella McCartney, figlia del celebre Paul e di Linda, morta di cancro al seno. La stilista ha progettato un reggiseno per le sopravvissute al cancro al seno che si sono sottoposte alla mastectomia e ha scelto il giovane regista andriese per realizzarne la pubblicità.

Il video racconta delicatamente l'arco di tempo che abbraccia la vita di una donna dal momento che precede l'apprendimento della dura notizia di una diagnosi del cancro alla ritrovata "normalità", una normalità straordinaria.

Il riconoscimento alla grande arte con cui è stato portato sullo schermo questa tema viene dal British Arrows CRAFT Awards, il corrispettivo della Oscar Academy britannica per la pubblicità, che ha candidato nella categoria "Student commercial" proprio il video diretto dal giovane regista andriese.

Dopo il diploma al "Carlo Troya", Federico Mazzarisi ha inseguito la sua passione e ha frequentato lo IED (Istituto Europeo di Design) a Milano per poi approfondire la formazione nella regia alla London Film School e alla National Film Television School nella capitale britannica. A soli 25 anni, ha al suo attivo già numerose collaborazioni con famosi brand internazionali, tra cui Diesel Watches, Nike, Adidas, Diadora, Stella McCartney, Vogue Italia, Samsung, Huawei, Carrera, Lamborghini, Alfa Romeo e C.P. Company. Si è cimentato anche nella regia cinematografica con diversi cortometraggi, l'ultimo dei quali, "Una parte di me", girato interamente in Puglia a Martina Franca, è stato trasmesso da Sky arte.

Una sfavillante carriera si apre davanti al nostro concittadino, che rende illustre il nome di Andria in contesti internazionali.





EXTRAORDINARY NORMALITY – STELLA McCARTNEY x BREAST CANCER AWARENESS from Federico Mazzarisi on Vimeo.